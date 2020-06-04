強力取締違規改裝汽機車　大園警2小時查獲9件限期改善

▲桃園市大園警分局3日下午會同環保局執行強制取締汽機車違規改裝稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對入夜後常有改裝汽機車發出震耳欲聾噪音在街頭呼嘯而過引發民怨，桃園市大園警分局3日下午配合市府環保局在轄區進行聯合稽查，短短2 小時就稽查30餘輛汽機車，其中有9輛汽機車非法改裝，且經測試後噪音超標，除依規定開罰外，也責令車主限期內完成改善與複驗。

大園警分局指出，大園市區車輛往來頻繁，改裝車進入市區發出巨大噪音，尤其入夜後更嚴重影響社區安寧更引發民怨，警方經常接獲市民投訴，為解決噪音亂象，3日配合環保局在中正西路上，針對改裝汽機車與噪音進行強力取締。

▲桃園市大園警分局3日會同環保局強制取締汽機車違規改裝稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

總計2小時取締非法改裝汽機車勤務，共攔查逾30輛汽機車，其中有1輛汽車、8輛機車有非法改裝情形，且發出噪音也超過標準，環保局依規定開單告發，並責令車者須在規定時間內完成改善與複驗。

▲大園警分局3日會同環保局進行取締汽機車違規改裝稽查勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局呼籲，轄區內包括台15線、台61線、台66線與大潭電廠附近道路，因路幅寬廣又筆直，常吸引改裝車輛聚集，發出的噪音也讓居民苦不堪言，警方將於每周六、日凌晨執行防制危險駕車勤務，在各主要路口設置攔檢點並加強線上巡邏，防止改裝車聚集從事危險駕車行為，還給居民良好居住品質與環境。

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