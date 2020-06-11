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專挑娃娃機「海賊王」等動漫公仔行竊　桃園2變裝男這回栽了…

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▲桃園地檢署指揮桃園市警局八德、中壢、蘆竹等分局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜劉姓男子到案，10日被八德警分移送偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮桃園市警局八德、中壢、蘆竹等分局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜劉姓男子到案，10日被八德警分移送偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德警分局今年5月間屢屢接獲轄區娃娃機業者報案指稱，店內機台遭不明男子以破窗器破壞娃娃機台，將「海賊王、新七龍珠」等知名動漫公仔搜刮一空，犯嫌作案前後還會變裝避開警方追緝，因桃市境內各區類似竊案頻傳，桃檢向地院聲請搜索票，專案小組9日傍晚拘捕劉姓、洪姓男子到案，在住處起出大批贓物佐證，2人於10日依竊盜、偽造文書、贓物與毒品等罪嫌被移送桃檢偵辦。

▲桃園地檢署指揮桃園市警局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜2嫌到案，圖為犯嫌持破窗器搜刮娃娃機台監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮桃園市警局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜2嫌到案，圖為犯嫌持破窗器搜刮娃娃機台監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，廣興派出所在5月初受理娃娃機店業者報案，八德區建國路經營之娃娃機機台內商品遭竊，警方調閱週邊監視器，查出30歲劉姓男子、25歲洪姓男子涉案，偵辦同時發現桃園市各區娃娃機店家均有多起類似案件，經報請檢察官指揮偵辦。

▲桃園地檢署指揮桃園市警局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜2嫌到案，圖為警方在娃娃機店現場蒐證畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮桃園市警局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜2嫌到案，圖為警方在娃娃機店現場蒐證畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局調查，劉、洪2人作案時選定娃娃機店下手，均以「海賊王、新七龍珠」等知名公仔為主要行竊目標，劉、洪等人手持破窗器破壞機台玻璃後，直接將公仔全部搜刮一空，其中受害業者報案，專案人員統計多達十餘起，地點則在八德、中壢、平鎮、楊梅、蘆竹、桃園等區，八德分局廣興派出所與偵查隊組成肅竊小組積極追查，調閱附近路口監視器比對犯嫌作案手法、車輛、穿著等特證，查出犯嫌作案前後會更換車牌與穿著，報請桃檢指揮偵辦。

▲桃園地檢署指揮桃園市警局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜2嫌到案，圖為專案小組在犯嫌住處起出海賊王公仔等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮桃園市警局查緝橫行桃園地區娃娃機店竊盜2嫌到案，圖為專案小組在犯嫌住處起出海賊王公仔等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

9日下午，專案小組持桃檢向地院聲請搜索票，分別在中壢區興仁路與八德區大福街將劉男與洪男拘捕到案，並在其住處起出到案並起出「海賊王、新七龍珠」等知名公仔30餘個與作案相關物品等證物，此外，查緝過程劉男另涉及持有毒品吸食器，警方偵訊後依竊盜、偽造文書、贓物、毒品危害防制條例等罪嫌將2人移送桃檢偵辦。

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