台24線飆車原鄉部落反彈　屏警今年以來已開出633張罰單

▲屏東縣里港警方會同監理站、環保局人員在三地門德文檢查哨執行聯合稽查勤業務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

風景秀麗的台24線，飆車嚴重，製造 噪音汙染，影響原鄉部落生活，甚致出現「追焦手」拍攝機車騎士過彎緊貼地面的畫面，險象環生，屏東縣警方聯合屏東監理站、讓保局30日在三地門德文檢查哨執行聯合稽查業務，對噪音、變更車體等違規事項開單告發。而里港警方今年以來，已開出603張罰單，今天又開出30張告發單，未來將持續強化執法力道，維護部落安寧與交通安全。

▲▼聯合稽查。

連接屏東縣三地門及霧台兩鄉的台24線，沿途山川景致如畫，吸引大批遊客朝聖，其中有重型機車車主變更車體、製造噪音、超速等行為，已嚴重影響部落居民生活，引來反彈。

原鄉籍籍縣議員江金妹表示，台24線不分假日或平日都有許多遊客上山覽景，因機車族數量相當多，不僅噪音嚴重妨害原鄉安寧，還有飆車族專挑彎道競技，高速過彎緊貼地面，甚至安排「追焦手」捕捉驚險鏡頭，稍有不慎，就發生車禍，威脅部落居民行車安全，要求警方加強取締作為，確保部落民眾安全。

縣警局長葉明潭因此指示加強取締作為，轄區的里港警方今天聯合監理站、環保局等展開取締作業，到目前為止已開出42張告發單，其中改裝車輛30件、12輛召回檢驗，有效收到嚇阻作用，未來縣方局將不定期同會環保局及監理單位在台24線路段進行聯合稽查，並增加移動式違規取締設備及執法力道，確保部落居民生活品質及安全。



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