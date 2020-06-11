檳榔攤竟暗藏地下賭場　電影「賭神2」真實版桃園大園被查獲

▲桃園市大園警分局在觀音區中山路查獲以檳榔攤為掩護，卻暗自經營地下賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「賭神2」真實版在桃園？桃園市大園警分局據報在觀音區中山路一家檳榔攤有不明人士經常出入，警方懷疑可能暗自經營地下賭場報請桃檢指揮偵辦，本月5日持搜索票突檢檳榔攤，當場查出賭場負責人朱姓女子與10名賭客正在聚賭，現場起出賭具骰子與98萬餘元賭資，另還有監視器主機、鏡頭等證物，全案依賭博、社會秩序維護法等罪嫌將朱女與賭客移送桃檢偵辦。

▲桃園市大園警分局在觀音區中山路查獲地下賭場，現場起出大批賭資與骰子等賭具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，地下賭場位於觀音區中山路一段民宅，藏身於鬧區當中，與電影「賭神2」賭場藏在鬧區電影院下方類似，平日以檳榔攤作為掩護，雇請檳榔業者為門房，私底下卻從事地下賭場，賭客均由熟人相互介紹，若遇有賭局，檳榔攤會將鐵門拉上暫停營業，透過監視器不同鏡頭觀察門外狀況，賭客進出均有門房查證後才放行進入，行事作風十分謹慎，外人難以洞察內部情形。

▲桃園市大園警分局在觀音區中山路查獲地下賭場，現場起出監視器主機與鏡頭等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局查出該檳榔攤從5月初開始經營地下賭場，因人車出入複雜，引起附近住戶注意，警方多方蒐證屬實後報請桃檢偵辦，5日向地院申請核發搜索票，當場查獲負責人是35歲越南籍朱姓女子與10名賭客，現場查扣賭資98萬5千餘元（含抽頭金7萬7千7百元）、賭具骰子及監視器主機、鏡頭等證物。

▲桃園市大園警分局在觀音區中山路查獲以檳榔攤為掩護知地下賭場，案發後引起路人側目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局分局長郭森永表示，目前疫情趨緩，賭博犯罪可能有所增加，大園警方將加強查緝治安顧慮場所，掃蕩不法情事，以淨化轄區治安環境，也籲請民眾若發現不法情事請向警方舉報。

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