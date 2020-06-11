陸5月快遞量同比增4成　疫情趨緩「報復性消費」往線上釋放

▲疫情趨緩後，各地快遞量大增，貨運公司相當忙碌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據大陸國家郵政局統計，陸5月快遞業務量完成73.8億件，同比增長41%，創2018年2月以來新高，快遞業務收入完成771億元，同比增長25%。郵政局也分析，會有大幅增長主要因為網購節、直播帶貨風潮、時令水果上市，以及疫情趨緩的「報復性消費」。

郵政局透露，5月快遞業保持高速增長態勢主要得益於四大因素，一是「雙品網購節」拉動作用明顯，總銷售額達1825.1億元，帶動實物商品網絡零售額超3800億元，同比增長33.3%，消費潛力有效釋放，「受該因素影響，五一假期期間，全國郵政快遞業共攬收包裹11.02億件，同比增長41.8%。」

郵政局提到，二是直播帶貨持續火熱，各商家與電商平台加快營造直播等消費新場景，足不出戶邊看直播邊下單，成為許多消費者的新選擇，五一期間，電商直播場次和直播商品數量同比分別增長1倍和4.7倍，促進了市場銷售快速回升。

郵政局表示，三是時令水果加速上行，5月以來，枇杷、荔枝、櫻桃等應季水果陸續上市，在生鮮電商、網絡直播、原產地直銷等模式的推動下，除傳統主打水果外，閻良甜瓜、銀妃三華李等特色農產品需求旺盛。

郵政局指出，四是消費模式加速向線上轉型，疫情防控常態化的形勢下，疫情期間蓄積的大量消費需求轉為線上釋放，快遞業發展動能進一步增強，日均業務量接近2.5億件。