　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

後疫情消費／單送一輪消費券沒效！ 持續猛推..有助經濟回溫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020北京消費券專題。(圖／記者任以芳攝)

▲刺激內需經濟，大陸電商平台也搶發放消費券。(圖／記者任以芳攝)

記者任以芳／北京報導

刺激內需經濟，大陸各省市陸續發放消費券，其中武漢、上海第一波發放已經看見成效。北京這次更大手筆發放122億人民幣消費券，主要鼓勵線下消費，幫助實體店提升業績。不過，發放消費券是否真的能刺激大陸14億內需？《ETtoday新聞雲》訪問大陸經濟學者陳波，他表示「消費券對於服務業最有成效，前提是，必須長期刺激才有實質作用力。」

▲▼ 2020北京消費券專題,行動支付,商場防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸低頭搶券正流行，北京6/6開始發送122億人民幣消費券。（圖／記者任以芳攝）

誰最愛領消費券？
大陸商務部資料顯示，截至目前有28個省市170多個地市累計發放190多億元線下消費券（單位：人民幣，同下）。另外，天貓也於1日開始發放40億元線上消費券，領取最積極的前10個城市分別是：上海、廣州、杭州、北京、深圳、武漢、重慶、成都、蘇州、鄭州。南方占八席，北方僅兩席，上海排第一。

《ETtoday新聞雲》記者實際街頭訪問北京民眾，發現不少男性表示，「平常家裡都是妻子負責採買，自己不會主動搶消費券。但也有人非常期待搶消費券，已經看好想買東西，就看搶到多少錢。」受到景氣衝擊，部分北京民眾認為可能不會消費，把錢省下來，寧可少買也不會因為消費券去花錢。

▲▼2020北京消費券專題。(圖／記者任以芳攝)

▲大陸學者建議，消費券必須一人一個ID，避免重複領取或是盜賣。（圖／記者任以芳攝）

一人一ID「公平領消費券

《ETtoday新聞雲》訪問大陸上海財經大學現代金融研究中心主任丁劍平，他表示「消費券要公平發放，考慮一般民眾支付能力，折抵的兌換門檻要有精確的大數據研究，才能把券發揮到極致。」另外，發消費券比現金好的原因，考慮邊際效應，民眾會把錢存起來，如果給的是消費券反而才有花錢動力。

這次北京市政府和京東獨家合作，就是要公平發放消費券。湖北武漢華中科技大學經濟學者陳波接受《ETtoday新聞雲》訪問也表示，消費券的遊戲規，首先能給現金，要設立大眾能完成的折抵消費門檻，帶動實際消費。另外，消費券必須一人一個ID，避免重複領取或是轉賣，保障弱勢族群權益。

▼北京市政府與京東獨家技術合作，公平發放消費券。（圖／翻攝　京東APP）

▲▼2020北京消費券, 京東。（圖／翻攝　京東APP）

▲▼ 2020北京消費券專題,行動支付,商場防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸發放消費券對於服務業，業績快速回溫。（圖／記者任以芳攝）

拚經濟「消費券=靈藥？」

今年一月底，大陸疫情徹底爆發，湖北武漢封城，經濟活動有如按下暫停鍵。當地政府4月19日起投放5億元消費券，截至6月3日數據顯示，通過微信支付核銷武漢消費券超過274萬張，累計核銷商戶超過34000家。通過核銷優惠券帶動經濟7.5億元,

武漢第一波消費券核銷訂單前五名分別是超市、餐飲、便利店、百貨、果蔬生鮮，覆蓋全年齡段，中老年群體不輸年輕族群，50歲及以上用戶占比高達30%。另外，上海模式也很成功，五五購物節期間，總計發放超過100億各類消費券，帶動超10萬小店生意回流。陳波表示，「消費券對於服務業幫助比較大，可以快速找回雇工，復工復產穩定後，消費自然回到水平。」

▲▼2020北京消費券,行動支付。（圖／記者任以芳攝）

▲目前武漢、上海進行發放第二輪消費券。（圖／記者任以芳攝）

陳波進一步指出，「一次性消費券對經濟沒有太大作用，可以刺激短期經濟，必須每個月持續推送，才會對經濟消費起到關鍵效益。」目前武漢、上海進行發放第二輪消費券，北京計畫從6月到10月持續發券刺激消費，這些延續性手法才會對經濟成長帶來階段性幫助。

ET快訊
快訊／WHO改口認了「口罩有用」！　譚德塞公布最新戴罩指示
紙風車、綠光劇團八里倉庫惡火！深夜驚傳爆炸聲　20年心血燒毀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

後疫情消費／單送一輪消費券沒效！ 持續猛推..有助經濟回溫

後疫情消費／陸行動支付撐「消費券經濟 」 中老年也玩一指神功

洋芋片圓筒自製聽診器「減少交叉感染」　登上歐洲科學期刊

張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

他高燒39度腰爆痛！竟是5cm牙籤惹禍...膿液流到大腿　醫驚：誤會了

少女全裸陳屍農田！託夢親媽「有人後面勒脖子」　竟是14歲表弟洩慾殺人

執掌海基會　李大維：兩岸關係處於歷史轉折點，雙方都有責任

連50天雙零！北京突發公衛事件響應降至3級　未宣布放寬「14+7」隔離

廈大台研院成立「統一模擬實驗室」　大數據演算一國兩制台灣方案

耿爽卸任中國外交部發言人　傳赴「中國駐聯合國代表團」任職

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

後疫情消費／單送一輪消費券沒效！ 持續猛推..有助經濟回溫

後疫情消費／陸行動支付撐「消費券經濟 」 中老年也玩一指神功

洋芋片圓筒自製聽診器「減少交叉感染」　登上歐洲科學期刊

張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

他高燒39度腰爆痛！竟是5cm牙籤惹禍...膿液流到大腿　醫驚：誤會了

少女全裸陳屍農田！託夢親媽「有人後面勒脖子」　竟是14歲表弟洩慾殺人

執掌海基會　李大維：兩岸關係處於歷史轉折點，雙方都有責任

連50天雙零！北京突發公衛事件響應降至3級　未宣布放寬「14+7」隔離

廈大台研院成立「統一模擬實驗室」　大數據演算一國兩制台灣方案

耿爽卸任中國外交部發言人　傳赴「中國駐聯合國代表團」任職

女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

7個「閱讀的理由」　透過文字認識世界、深層地省思自己

後疫情消費／單送一輪消費券沒效！ 持續猛推..有助經濟回溫

就業數據證實美經濟正在復甦　美股大漲829點

後疫情消費／陸行動支付撐「消費券經濟 」 中老年也玩一指神功

後疫情消費／史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　　

美軍新舊艦共同航行　福特級甲板空間比尼米茲級大

屏東小琉球等11鄉鎮凌晨大停水！牡丹水庫閥門故障　至少12小時沒水用

川普：新冠病毒是中國差勁的禮物　對美中貿易協議改觀

快訊／WHO改口認了「口罩有用」！譚德塞公布最新戴罩指示　世界譁然

全方位小陳來了「都說了先不要～」　陳漢典撂《DD52》熱舞..潘瑋柏虧：公器私用

大陸熱門新聞

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

掐死妻「藏冷凍庫105天」　冷血夫死刑4日執行

羊水破了！他要孕妻繼續爬山下秒直接產子

高燒39度腰爆痛　竟是5cm牙籤惹禍

19歲「小鮮肉老闆」太帥　粉絲「1周買6天」！

17歲少女懷孕！生父身分牽出恐怖犯罪

宅男愛上女網友！1個月後就當爸

3少女身穿泳衣「詭死深潭17公尺處」

耿爽卸任中國外交部發言人

夫妻凌晨被殺！女兒住校逃過一劫

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

Uniqlo「試衣間活春宮」女主又有新片洩出

更多熱門

相關新聞

史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　

史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　

疫情嚴重衝擊大陸經濟，北京史無前例今（6日）大手筆發送300多萬張，總價122億人民幣的消費券，換算台幣高達512億。同時結合的電商、百貨商場、餐飲各大線上線下通路，卯起來送錢給民眾爽花。《ETtoday新聞雲》訪問北京餐飲台商表示，「只要這波消費券熱潮帶動，可以一路延續到10月份，希望帶動兩至三成人潮回流。」

陸行動支付撐「消費券經濟 」 中老年也玩一指神功

陸行動支付撐「消費券經濟 」 中老年也玩一指神功

北京下調突發公衛事件響應至三級

北京下調突發公衛事件響應至三級

視訊賣農產　外貿協會與花蓮農友視訊座談

視訊賣農產　外貿協會與花蓮農友視訊座談

來自人性！振興券比消費券更好

來自人性！振興券比消費券更好

關鍵字：

北京消費券行動支付122億 電商

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面