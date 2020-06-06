後疫情消費／單送一輪消費券沒效！ 持續猛推..有助經濟回溫

▲刺激內需經濟，大陸電商平台也搶發放消費券。(圖／記者任以芳攝)

記者任以芳／北京報導

刺激內需經濟，大陸各省市陸續發放消費券，其中武漢、上海第一波發放已經看見成效。北京這次更大手筆發放122億人民幣消費券，主要鼓勵線下消費，幫助實體店提升業績。不過，發放消費券是否真的能刺激大陸14億內需？《ETtoday新聞雲》訪問大陸經濟學者陳波，他表示「消費券對於服務業最有成效，前提是，必須長期刺激才有實質作用力。」

▲大陸低頭搶券正流行，北京6/6開始發送122億人民幣消費券。（圖／記者任以芳攝）

誰最愛領消費券？

大陸商務部資料顯示，截至目前有28個省市170多個地市累計發放190多億元線下消費券（單位：人民幣，同下）。另外，天貓也於1日開始發放40億元線上消費券，領取最積極的前10個城市分別是：上海、廣州、杭州、北京、深圳、武漢、重慶、成都、蘇州、鄭州。南方占八席，北方僅兩席，上海排第一。

《ETtoday新聞雲》記者實際街頭訪問北京民眾，發現不少男性表示，「平常家裡都是妻子負責採買，自己不會主動搶消費券。但也有人非常期待搶消費券，已經看好想買東西，就看搶到多少錢。」受到景氣衝擊，部分北京民眾認為可能不會消費，把錢省下來，寧可少買也不會因為消費券去花錢。

▲大陸學者建議，消費券必須一人一個ID，避免重複領取或是盜賣。（圖／記者任以芳攝）

一人一ID「公平」領消費券

《ETtoday新聞雲》訪問大陸上海財經大學現代金融研究中心主任丁劍平，他表示「消費券要公平發放，考慮一般民眾支付能力，折抵的兌換門檻要有精確的大數據研究，才能把券發揮到極致。」另外，發消費券比現金好的原因，考慮邊際效應，民眾會把錢存起來，如果給的是消費券反而才有花錢動力。

這次北京市政府和京東獨家合作，就是要公平發放消費券。湖北武漢華中科技大學經濟學者陳波接受《ETtoday新聞雲》訪問也表示，消費券的遊戲規，首先能給現金，要設立大眾能完成的折抵消費門檻，帶動實際消費。另外，消費券必須一人一個ID，避免重複領取或是轉賣，保障弱勢族群權益。

▼北京市政府與京東獨家技術合作，公平發放消費券。（圖／翻攝 京東APP）

▲大陸發放消費券對於服務業，業績快速回溫。（圖／記者任以芳攝）

拚經濟「消費券=靈藥？」

今年一月底，大陸疫情徹底爆發，湖北武漢封城，經濟活動有如按下暫停鍵。當地政府4月19日起投放5億元消費券，截至6月3日數據顯示，通過微信支付核銷武漢消費券超過274萬張，累計核銷商戶超過34000家。通過核銷優惠券帶動經濟7.5億元,

武漢第一波消費券核銷訂單前五名分別是超市、餐飲、便利店、百貨、果蔬生鮮，覆蓋全年齡段，中老年群體不輸年輕族群，50歲及以上用戶占比高達30%。另外，上海模式也很成功，五五購物節期間，總計發放超過100億各類消費券，帶動超10萬小店生意回流。陳波表示，「消費券對於服務業幫助比較大，可以快速找回雇工，復工復產穩定後，消費自然回到水平。」

▲目前武漢、上海進行發放第二輪消費券。（圖／記者任以芳攝）

陳波進一步指出，「一次性消費券對經濟沒有太大作用，可以刺激短期經濟，必須每個月持續推送，才會對經濟消費起到關鍵效益。」目前武漢、上海進行發放第二輪消費券，北京計畫從6月到10月持續發券刺激消費，這些延續性手法才會對經濟成長帶來階段性幫助。