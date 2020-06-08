電商狂賣4億農產！農委會下半年推「2.0回饋」拼10億銷量

▲農委會表示，電商賣農產活動非常成功，下半年將再推2.0回饋。（圖／記者徐文彬攝）



記者許展溢／台北報導

今年初爆發新冠肺炎疫情，造成農產品產銷影響，農委會2月27日開始推「台灣農產嘉年華-滿500送50」網購活動，全民在44家電商平台購買指定具溯源國產農產品滿500元，就能拿到無上限的回饋金50元。農委會向《ETtoday新聞雲》透露，截至目前銷售逼近4億，決定7月起再推2.0，回饋金額預計會愈多。

農委會說明，媒合生產端業者和電商共44家、6000種農產品，包括相關調理食品。44 家電商平台類型都不同，但都很優質，販賣的所有商品都是精良、可溯源、有機、產銷履歷和 CAS等認證過的優良產品，活動從2月27日至6月底，預計要達3億目標。農委會國際處處長林家榮表示，活動開始至上週已達快4億銷售金額，賣最夯的是當季水果、冷凍食品，和量身定做的組合式蔬果箱，很多人都是1、2星期配送一次。

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林家榮說，此活動對農民和電商都是非常成功，已決定下半年從7月開始到12月底，會再展開另一波回饋活動，主要核心內容不變，預計會調整獎勵。現在回饋是10%，買500元送50元，買1000送100元，以此類推。第二波獎勵不一定跟第一波一樣，但會朝買愈多送愈多方向，優惠給全民，至少不要低於原本的回饋，希望到年底能達10億銷量目標。

林家榮指出，目前除跟農民團體，6月20日前會再找電商業者說明、討論，屆時詳細活動辦法就會公布。消費者可至活動官網「台灣農產嘉年華」找到44家合作的電商平台販售專區，點選進入後購買。

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