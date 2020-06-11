　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

未來肉、黑糖珍珠奶茶入粽挑戰味蕾　鹹粽熱銷Top3大公開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物粽子預購開跑（圖／東森購物提供）

▲端午節吃粽子，經典傳統口味仍是多數消費者的最愛。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

端午粽子口味五花八門、推陳出新，鹹粽餡料越包越高級，甜粽則是大玩創意，未來肉、黑糖珍珠奶茶等流行食材也都入粽，讓傳統美食迸出新滋味。隨著端午腳步近了，網路預購買氣從5月下旬逐漸增溫，截至目前電商平台統計粽子訂單已飆升6倍，而僅管選擇多元，調查發現逾7成消費者最愛的仍是「傳統經典粽」，業者也公布熱銷鹹粽排行。

根據東森購物統計，自5月下旬開始，粽子買氣成長近8成，6月起更是翻倍成長，6/1～6/8期間買氣增1.5倍，客家粽、北部粽、南部粽等人氣高漲，是消費者多青睞的經典粽款，進一步盤點站上粽子TOP 3排行，依序為：人氣美食「大嬸婆x食尚達人獨家組合」客家米食風味粽、米其林指南一星「天香樓mini」香草豬肉粽與知名肉粽品牌的「呷七碗」頂級南部燒肉粽。此外，像是新東陽的台式肉粽加香腸組合、呷七碗的粽情南北粽組與九如商號的湖州肉粽加豆沙粽組合，這類粽子組合也頗受喜愛。

東森購物粽子預購開跑（圖／東森購物提供）

▲東森購物嚴選大嬸婆正宗野薑花粽好禮組，東森價1,260元。（圖／東森購物提供）

Yahoo奇摩民調顯示，超過7成消費者偏好「傳統經典粽」，超過5成消費者認為香菇是入粽必備餡料。Yahoo奇摩購物中心公布熱銷鹹粽Top3，冠軍為「億長御坊 湖州香菇蛋黃鮮肉粽」單周熱銷逾2千顆，其次為上海佳餚名店「紅豆食府富貴雙享粽」、老師傅純手工限量味道「青葉台菜憶起呷嬤粽」，傳統名店好味道人氣高漲不下，近年消費者更是訴求吃好也要吃巧，偏好一次可吃到多種口味的自由任選組合或小組數粽子，平均客單價約落在千元內。另外，Yahoo奇摩超級商城也觀察到粽子訂單月成長近6倍。

另外，瞄準近年養生當道，有店家結合藜麥與薑黃等特色食材入粽，如「新葡苑藜麥鮮肉粽」、「新東陽薑黃雞肉粽」；而無肉類入粽的「i3 ideal meat 未來肉頂級滿漢粽」，讓不吃肉的人也有新選擇。先前颳起的珍珠奶茶旋風，今年端午也被拿來大玩創意梗，北斗麻糬推出「黑糖珍珠奶茶風味冰粽」，將珍珠融入粽子，傳統美食結合時下流行食材挑戰饕客味蕾。

黑糖珍珠奶茶風味冰粽（圖／翻攝自Yahoo奇摩超級商城）

▲黑糖珍珠奶茶風味冰粽。（圖／翻攝自Yahoo奇摩超級商城）

PChome 24h購物站上5/25～6/7近兩週粽子銷量也有近3倍成長，以老店名粽銷量表現佳，不僅老店招牌深受肯定，粽子經典的古早好味道令人懷念，是許多消費者每年端午必吃的口袋名單。而各大品牌每年雖爭相推出不同口味的創意粽，但考量粽子熱量高，一次以一顆為限，因此消費者選擇以「知名度高、食材精緻、口味特殊」3大關鍵考量，熱銷價格帶介於300～500元間，以2～6入小份量包裝為主流，可送禮自用兩相宜，符合現今多數小家庭的飲食需求。

ET快訊
上凱道被勸退　主辦人怒嗆韓國瑜退出政壇：說話不算話「沒擔當就
蕾菈爆「一夜激戰4次」床伴實錄！　公開整晚時間軸：每2天就想
想換美元注意！新台幣狂升匯價創2年新低　換5萬多賺1400元
颱風鸚鵡最快明天生成！2天下雨熱區　一張圖看最新路徑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三倍券變六倍！家樂福搶先發逾3000萬振興購物金　全台正職、兼職都可領

未來肉、黑糖珍珠奶茶入粽挑戰味蕾　鹹粽熱銷Top3大公開

有助心血管疾病、腦部退化　4步驟教你做權威雜誌認證健康「地中海飲食」

新光三越擴大電商，健身環不出門就買到　限定11天消費5千現抵200元

植牙別搶快！術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

12大電商618優惠內容曝光　「折扣+刷卡+購物金」回饋PK振興三倍券

《有無外送》看準時機！攜手大直ATT祭無低消8折優惠

【廣編】只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

【廣編】只為成就手中好咖啡　馮宇細數全家 Let’s Café 全新 Logo 二三事

東森購物破盤下殺慶解封　AirPods Pro激殺6千元有找

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

三倍券變六倍！家樂福搶先發逾3000萬振興購物金　全台正職、兼職都可領

未來肉、黑糖珍珠奶茶入粽挑戰味蕾　鹹粽熱銷Top3大公開

有助心血管疾病、腦部退化　4步驟教你做權威雜誌認證健康「地中海飲食」

新光三越擴大電商，健身環不出門就買到　限定11天消費5千現抵200元

植牙別搶快！術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

12大電商618優惠內容曝光　「折扣+刷卡+購物金」回饋PK振興三倍券

《有無外送》看準時機！攜手大直ATT祭無低消8折優惠

【廣編】只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

【廣編】只為成就手中好咖啡　馮宇細數全家 Let’s Café 全新 Logo 二三事

東森購物破盤下殺慶解封　AirPods Pro激殺6千元有找

跟進西甲、NBA　J聯盟也採罐頭音效製造氣氛

奴才拿減重神器召喚貓！　胖虎「原地繞4圈」討摸翻肚萌暈網友

與女友大吵！新竹狠男失控「拿皮帶狂抽打」　她滿身瘀青淚喊：打完還被脫光

歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」　中國回應了：我們才是受害者

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送　沉默低頭「快步走進派出所」

徐旭東看振興三倍券　連外國人都讚「聰明」

快訊／交通部擬再推「紓困3.0」　救專營「國外旅遊」旅行社

散步被放生！懶柴見阿母秒「擠屁搭順風車」　獨留姊呆曬豔陽

4月受雇員工月減3.5萬人　主計總處：下個月衝擊幅度會趨緩

陸「蓋高樓」全球第一！一些城市卻爆發「後遺症」...官方急下令控管

消費熱門新聞

洪百榕快狠準一瓶搞定白髮染洗護

4步驟教你端出健康地中海飲食

本週五美式賣場尿布特價預備～買

新光三越電商推消費5千現抵200元

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

PS4悠遊1年後取貨！4大超商回應

12大電商618優惠曝光　PK振興三倍券

術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

小7預購DS4悠遊卡！她卡12分鐘下秒爽買9個：超爽

禮客周年慶6／12起買5千送5百

UA ISO-CHILL涼感衣夏日爆汗救星

網購第二波中衛口罩6/5開賣　「麥迪康」也參戰

更多熱門

相關新聞

威力彩頭獎飆7.4億！彩迷瘋搶4號碼

威力彩頭獎飆7.4億！彩迷瘋搶4號碼

威力彩已經連續槓龜34期，今（11）日晚頭獎上看7.4億元，若有幸運兒一注獨得，將為今年以來最高單注獎金，投注站買氣也持續增溫，投注站老闆透露，不少民眾花「800元包第二區」拚中大獎，而尾數帶有「5」的號碼最夯。

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

12大電商618優惠曝光　PK振興三倍券

12大電商618優惠曝光　PK振興三倍券

華山基金會助孤老有熱水澡洗

華山基金會助孤老有熱水澡洗

大樂透端午加碼開跑！彩券行估買氣增2至3成　「零確診」牌最熱門

大樂透端午加碼開跑！彩券行估買氣增2至3成　「零確診」牌最熱門

關鍵字：

端午粽子電商網購未來肉黑糖珍珠奶茶鹹粽傳統粽

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

好市多「超好吃美食」下架了！

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面