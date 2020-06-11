未來肉、黑糖珍珠奶茶入粽挑戰味蕾　鹹粽熱銷Top3大公開

▲端午節吃粽子，經典傳統口味仍是多數消費者的最愛。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

端午粽子口味五花八門、推陳出新，鹹粽餡料越包越高級，甜粽則是大玩創意，未來肉、黑糖珍珠奶茶等流行食材也都入粽，讓傳統美食迸出新滋味。隨著端午腳步近了，網路預購買氣從5月下旬逐漸增溫，截至目前電商平台統計粽子訂單已飆升6倍，而僅管選擇多元，調查發現逾7成消費者最愛的仍是「傳統經典粽」，業者也公布熱銷鹹粽排行。

根據東森購物統計，自5月下旬開始，粽子買氣成長近8成，6月起更是翻倍成長，6/1～6/8期間買氣增1.5倍，客家粽、北部粽、南部粽等人氣高漲，是消費者多青睞的經典粽款，進一步盤點站上粽子TOP 3排行，依序為：人氣美食「大嬸婆x食尚達人獨家組合」客家米食風味粽、米其林指南一星「天香樓mini」香草豬肉粽與知名肉粽品牌的「呷七碗」頂級南部燒肉粽。此外，像是新東陽的台式肉粽加香腸組合、呷七碗的粽情南北粽組與九如商號的湖州肉粽加豆沙粽組合，這類粽子組合也頗受喜愛。

▲東森購物嚴選大嬸婆正宗野薑花粽好禮組，東森價1,260元。（圖／東森購物提供）

Yahoo奇摩民調顯示，超過7成消費者偏好「傳統經典粽」，超過5成消費者認為香菇是入粽必備餡料。Yahoo奇摩購物中心公布熱銷鹹粽Top3，冠軍為「億長御坊 湖州香菇蛋黃鮮肉粽」單周熱銷逾2千顆，其次為上海佳餚名店「紅豆食府富貴雙享粽」、老師傅純手工限量味道「青葉台菜憶起呷嬤粽」，傳統名店好味道人氣高漲不下，近年消費者更是訴求吃好也要吃巧，偏好一次可吃到多種口味的自由任選組合或小組數粽子，平均客單價約落在千元內。另外，Yahoo奇摩超級商城也觀察到粽子訂單月成長近6倍。

另外，瞄準近年養生當道，有店家結合藜麥與薑黃等特色食材入粽，如「新葡苑藜麥鮮肉粽」、「新東陽薑黃雞肉粽」；而無肉類入粽的「i3 ideal meat 未來肉頂級滿漢粽」，讓不吃肉的人也有新選擇。先前颳起的珍珠奶茶旋風，今年端午也被拿來大玩創意梗，北斗麻糬推出「黑糖珍珠奶茶風味冰粽」，將珍珠融入粽子，傳統美食結合時下流行食材挑戰饕客味蕾。

▲黑糖珍珠奶茶風味冰粽。（圖／翻攝自Yahoo奇摩超級商城）

PChome 24h購物站上5/25～6/7近兩週粽子銷量也有近3倍成長，以老店名粽銷量表現佳，不僅老店招牌深受肯定，粽子經典的古早好味道令人懷念，是許多消費者每年端午必吃的口袋名單。而各大品牌每年雖爭相推出不同口味的創意粽，但考量粽子熱量高，一次以一顆為限，因此消費者選擇以「知名度高、食材精緻、口味特殊」3大關鍵考量，熱銷價格帶介於300～500元間，以2～6入小份量包裝為主流，可送禮自用兩相宜，符合現今多數小家庭的飲食需求。