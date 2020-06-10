12大電商618優惠內容曝光　「折扣+刷卡+購物金」回饋PK振興三倍券

▲電商迎來上半年最大檔618年中慶，各平台相繼推出各項好康優惠回饋，等著消費者「報復性」購物。（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

上半年受到疫情影響，民眾消費習慣轉移網路購物，隨著電商迎來618年中慶，12大網購平台也相繼推出暖身慶，前哨戰提前開打，除了互拼優惠下殺，精選熱銷夯品強打驚爆價，刷卡金+購物金回饋、滿額抽獎好禮、獨家加碼也要大PK，用各種折扣讓消費者把自己的好康賺起來，不用等到振興三倍券上路。

東森購物網全站各館祭出超值下殺，蘭黛、雅漾、理膚寶水、KOSE等爆款通通618元，添好運、了凡經典商品組合限時只要618元，全通路消費任1筆訂單，最高可享20%東森幣回饋，每筆訂單可再加購限量刮刮卡，刮開張張有獎，好禮包括東森幣20,000元、東森自然美 NB-1晶鑽組等，另憑序號登錄再抽現代汽車。另外，至6/19止，凡完成單筆消費，不限金額登錄週週抽iPhone 11。

▲東森購物618年中慶推出優惠活動獎不完，不僅祭出東森幣最高回饋20%，不限金額登錄再抽汽車、周周抽iPhone等好禮。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網6/10～6/17首波強打8大品類日，集結LANCOME蘭蔻、Dior 迪奧、LG樂金、正官庄等百大品牌，每日推出不同熱銷品類商品下殺驚爆價，其中必搶iPhone SE 128G 4.7吋，6/10限時特價16,288元；LG A9+濕拖無線吸塵器加贈SONGE松井氣炸鍋，6/11下殺59折，再加碼登記領取千元momo幣。另有「下單抽夢幻逸品」、「18元清空購物車」、「整點搶紅包」、「組隊賺18%回饋」等暖身優惠活動，其中將商品加入購物車內，並於6/18當日消費，有機會抽中由momo為你全額買單。

PChome線上購物舉辦6月生日慶，全站祭出20大超值好康，推出「20長青經典」專區以及年度熱銷爆品、時下最紅美妝必備、免排隊超人氣名店零嘴等分會場，聯手Apple、Acer、飛利浦、Herman Miller等精選百大品牌最高享20% P幣回饋，另有「2020元商品專區」集結多樣下殺瘋搶爆品。6月份也推出36大銀行最高享13,000回饋、儲值購物最高省7,500，及行動支付最高回饋20%。

▲Yahoo奇摩購物中心即日起至6月14日推出「618年中狂歡購」暖慶活動。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心「618年中狂歡購」暖慶開跑，至6/14止，6大品類主題日每天輪番上陣，指定品牌狂降3折起，單筆消費滿618元登記搶限量1,680購物金、累積消費滿5,000元抽iPhone 11，刷Yahoo聯名卡再狂賺最高19%回饋。隱藏版攻略也曝光，使用2張不同指定銀行信用卡購買兩大指定品類，時尚、民生用品單日累積消費滿3,000元拿300購物金、買3C家電單日累積消費滿15,000元拿1,000購物金，最高送3,300購物金與刷卡金回饋。

Yahoo奇摩超級商城暖身慶祭6大好康攻略，即日起至6/15，狂撒千萬「名店振興券」最高現折500元、萬筆「免運折扣碼」，單筆消費滿99元享全家取貨免運；跨店購買3C家電或時尚生活商品，累積滿萬元最高現折1,200元；6/10單日限定加碼2% Line Points回饋；刷Yahoo聯名卡筆筆消費享3%超贈點回饋，6/21前滿35,000元加碼送3,500刷卡金，最高可賺13%回饋；單筆消費滿99元再抽Gogoro VIVA Lite電動機車，而滿618元除可抽EZTABLE名店餐廳滿千元享85折優惠序號，新客於EZTABLE輸碼滿額再現折61元。

▲蝦皮購物「618品牌旗艦」攜手超過50大品牌獻上億萬補貼，活動最大獎為50萬居家大改造。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物618與特力屋合作推出「品牌送你50萬居家大改造」，6/1～6/18簽到就可獲得抽獎資格，得獎者可一人獨得50萬元居家裝修金，讓舊家換新家。另攜手特力家、P&G、永豐、巴黎萊雅等50大品牌，天天推出破盤商品6折起，每逢0點、11點、23點再推獨家超殺折扣夯品，同時凡參與「蝦蝦跳舞機」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮大富翁」、「618年中蝦寶箱」、「蝦蝦果園」任1款遊戲，有機會拿蝦幣與購物金回饋，6/12遊戲日當天加碼抽PS4 Pro及威秀電影票。「深夜蝦猜王」則於每日午夜0點至2點在專區推出一款Apple商品開放競標。全新推出的「下單神賺」優惠玩法，看準時間下單，可與其他同時結帳的消費者瓜分2萬蝦幣。

生活市集618年中慶主會場開設6大專場，活動期間下單刷卡最高享15%回饋，每周推出人氣大牌商品最低下殺1.9折起，日日推出站內熱銷爆品一日限定破盤價下殺1.7折起，像是「舒潔迪士尼抽取衛生紙」原價單包14元，一次購買2箱下殺7.9折，單包100抽僅10.9元；「IRIS抗菌HEPA除螨吸塵器」原價5,990元，優惠僅2,799元。APP用戶簽到滿5天登記送肯德基蛋塔、擴散活動分享最高抽777 LINE points、7-ELEVEN取貨成功換限量中冰拿，全站再祭消費累積滿2單登記抽五星飯店萬元住宿券，6/13、6/14兩天持Global Mall新北中和當日不限金額發票並出示生活市集APP，可現場進行闖關遊戲挑戰一次，三個關卡挑戰成功可獲得折價券及台東知本金聯世紀酒店尊爵套房住宿抽獎券等好禮。

▲IRIS抗菌HEPA除螨吸塵器加贈銀離子濾網1組，FAC2-3.0台灣限定機種，原價5,990元，限定期間特價2,799元。（圖／生活市集提供）

▲舒潔迪士尼抽取衛生紙100抽，2箱12包x6串，原價2,000元，限定期間特價1,569元。（圖／生活市集提供）

松果購物4週年生日慶與618年中慶同步開跑，至6/21止，推出天天整點限量開搶、每日夯品破盤5折，狂灑千萬購物金，天天免費抽iPhone SE，6/18當天再加碼全站82折。暖身活動首度攜手南紡購物中心線上購物助攻，每周精選3C家電、休閒運動、居家生活商品47折起，單筆滿指定門檻享最高12%回饋。

博客來推出「中局之戰」年中購物節，除主打涼夏商品、日常防疫用品，參展書籍、百貨商品總數量也有超過上百件，眾多商品5折起，像是《小鼠波波和好朋友們》貼紙翻翻遊戲套書破盤價888元、《紅布朗》台灣香檬原汁買一送一以及兩件只要398元、任兩件5折等商品，6/17、6/18限時兩天全館結帳滿千享9折，此次更與宅女小紅、不朽、地表最強敗犬3位人氣作家合作推出自製商品，不限金額即可用199元加購。整檔活動時間至6/18止。

▲Maisy’s World《小鼠波波和好朋友們》貼紙翻翻遊戲套書（8冊合售）。（圖／博客來提供）

▲博客來生活哲研所13號自製商品「小心看見真心話（襪）」。（圖／博客來提供）

遠傳friDay購物6週年慶，整個6月份期間，除了全站商品超低1折起、天天送19,350現折折價券之外，另精選人氣商品天天6元開搶，於每日中午12:00準時限量開搶，售完為止。此外，每周五限時加碼5% f幣回饋、好運轉轉樂最高可得$666折價券、 HAPPY GO卡40點折60元兌點優惠等，消費滿額可抽Gogoro VIVA Lite。

愛合購6/8～6/19期間下單，可登記抽1,618元ihergo紅利及100元超商禮券，6/18當天全場優惠一日樂翻天，結帳輸指定折扣碼現打75折起。另集結站內百家實體美食名店，超過4千件美食商品祭「PK門市價」，Amo阿默蛋糕6/8～6/14舉行7天開店慶，招牌「荷蘭貴族手工蛋糕」團購免運最低每條304.4元；「紅龍－熱銷炸物綜合組」買3袋送2袋，6/16～6/18下殺至879元；花蓮佳興檸檬汁1460ml」於6/18～6/19折後每罐121.7元起；「火星猴子經典綜合禮盒」6/17～6/19最低每盒400元有找；「查理布朗－湯普斯大蒜麵包」6/17～6/19每組低至118.8元，相當於一條大蒜麵包40元不到。

露天拍賣「年中GO購樂」暖身活動，每日推出限時特賣，近百項熱賣商品輪番下殺最低2折起，並有銅板價好物專區，專區內全品項商品皆99元，限定商品滿額享超值折扣，包括滿299元折30、滿618元折60等，使用Pi拍錢包結帳付款再享最高4% P幣回饋。