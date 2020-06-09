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MICHAEL KORS 1.5萬元包下殺不到5千　禮客周年慶6／12起買5千送5百

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▲禮客2020周年慶。（圖／禮客提供）

▲禮客2020年周年慶提前4個月，搶解禁商機。（圖／禮客提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

主打交通方便、都會型的禮客OUTLET，因應新冠肺炎疫情趨緩，實體人潮逐漸回流，於6／12起於內湖1、2館與公館店舉行周年慶優惠吸客，搶搭首波「報復性消費」商機，推出MK、DURBAN、CERRUTI 1881、TUMI、AIGNER輕奢精品3折起，首10日再推單筆消費滿5,000元送500元抵用券回饋。

疫情暫歇，台灣防疫新生活來臨，禮客OUTLET從6／12至6／21推出周慶回饋，單筆消費5,000元送500元抵用券，6／22至6／29再加碼，內湖店消費單筆6,000元送200元「禮覓現金券」、單筆消費滿1萬元送215歐廚、漾客日式料理500元餐券；公館店則祭出單筆消費滿6,000元送300元抵用券。

▲禮客2020周年慶。（圖／禮客提供）

▲內湖店LOTUS MICHAEL KORS金字防刮皮革扣式可拆中夾斜背包。

周年慶首波主打輕奢品牌與運動精品，MICHAEL KORS金字防刮皮革扣式可拆中夾斜背包，原價14,980元，周年慶特價4,194元；AIGNER尼龍休閒後背包，原價17,800元，周年慶特價6,764元；TUMI經典後背包原價19,100元，周慶特價8,800元。

▲禮客2020周年慶。（圖／禮客提供）

▲內湖店Tumi迷彩旅行後背包，原價19,100元，特價8,880元。

運動精品優惠品牌則包括Under Armour、SKECHERS、PUMA、FILA、New Balance、K-SWISS、Palladium、等，強調2,000元有找的鞋款；主打單品包括原價2,480元的adidas經典SUPERGA鞋款，特價1,488元，Palladium防水軍靴原價2,280元，特價只要999元。

▲禮客2020周年慶。（圖／禮客提供）

▲內湖2館Palladium女款防水軍靴，原價2,280元，特價999元。

禮客表示，今年周年慶18天期間，消費者只要消費單筆滿1,000元，還有機會抽中「iPhone 11 Pro Max 256GB夯款夜幕綠」，此外還有會員紅利3倍、6大銀行卡友回饋禮等加碼活動，未來也將配合三倍振興券與相關配套補助刺激業績，活絡消費人潮。

▲禮客2020周年慶。（圖／禮客提供）▲禮客2020周年慶。（圖／禮客提供）

▲ROOTS內湖店藍色LOGO圓領T（左），原價1,580元，特價632元；公館店Champion經典休閒T恤（右），原價980元，特價390元。
 

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