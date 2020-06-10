不是故意逃票！拍片教逃票「北捷開吉」　逃票網紅：拍影片是要發人省思

記者邱中岳／台北報導

北市議員鍾沛君在8日向市長柯文哲質詢，表示有1名網紅拍攝影片指導民眾如何逃票，遭柯文哲怒斥「應該把他K一頓，並送到警局偵辦」，北捷也發表聲明強烈譴責，並向捷運警察隊報案處理，捷警隊事後聯繫上網紅「Cat紙袋人」，並主動到案說明案情。

▲網紅「Cat紙袋人」錄製影片教導搭北捷如何逃票挨告，也到台北捷運警察隊說明案情。（圖／記者邱中岳翻攝）

27歲的龍姓網紅，綽號「Cat紙袋人」在晚間18時許，與1名26歲的陳姓女友人到台北捷運警察隊說明，紙袋人表示，拍影片主要是要發人省思，絕對沒有要逃票的意思，更表示自己到場後有先買單程票，只是逃票後就沒有使用。

另名26歲的陳姓女子則是在場協助拍攝，但沒有逃票完全依照規定買票進入，最後也對龍姓男子依照大捷法開罰約7千多元，另外也因2人涉及刑法第153條「煽惑他人犯罪」，也一併函送法辦。

▲網紅在YouTube平台教導民眾逃票，北捷主動向警局提告，該名網紅也主動到捷運警察隊進行說明。（圖／翻攝YouTube）

北市議員鍾沛君向北市長柯文哲質詢時，竟透露網紅「Cat紙袋人」，教大家搭捷運不用錢，上傳不到一天已有超過1.7萬次點閱，還非常無恥的聲稱一年可以省2萬通勤費，讓柯文哲看完後痛斥，「警察可以去傳他到派出所問嗎？這是把肉麻當有趣」、「應該把他K一頓」。

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