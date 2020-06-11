高雄補選複製2014經驗　蔡壁如喊話國民黨：共推無黨籍人選

▲蔡壁如喊話國民黨共推無黨籍人選參戰高雄補選。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓案以93萬票通過後，高雄市長補選預計最晚在9月登場。除了民進黨有明確人選外，國民黨目前苦於沒有人選，多次放話不會缺席的民眾黨，立委蔡壁如11日表示，希望與國民黨放下成見，共推無黨籍人士參選，「白藍合作」，循2014年柯文哲無黨籍參選的「白綠合作」模式。但她也說，國民黨很難接受這個提議。

蔡壁如11日上午接受廣播節目專訪。談及高雄市長補選一事，蔡壁如透露，日前跟台北市議員游淑慧直播時有提到，可以共推高雄市長補選人選，但要無黨籍，「放下成見可以促成很多事」。

蔡壁如也提到，當初遷戶籍到高雄，是想跟高雄選民接觸，另外是家裡的事情，自己一向是都主張「不是當地人不要出來選」。此外，2020大選時民眾黨在高雄的政黨票支持度偏低，所以才覺得要去地方做一些接觸，後來決定在高雄設總服務處，交由另一位立委張其祿負責高雄選區

至於要不要提名人選？蔡壁如說，罷韓時有準備、諮詢一些人，但時間上都太短，人選不能透露；此外，並黨內也有意見是共推無黨籍，尋求在野一起支持，希望複製2014年柯文哲以無黨籍參選台北市長、獲得民進黨支持的案例，希望大家放下成見、互相協調。

而這是否是消滅國民黨的計謀嗎？蔡壁如笑稱，「這是你（主持人）講的」；但相較2014年，這次民進黨幾乎無異議由陳其邁出馬，對手很強，蔡壁如說，「在野共推一個，是讓大家重新有個選擇」。

至於國民黨是否會接受？蔡壁如坦言，「很難，總是呼籲一下」；蔡壁如還不忘提到，民進黨現在是一黨獨大、一黨專政。

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