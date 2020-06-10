被韓國瑜對比許崑源「英雄、狗熊」　鄭南榕基金會：兩者難以比擬！





▲鄭南榕、韓國瑜。（組合圖／翻攝自鄭南榕基金會粉專、記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

面對高雄市議長許崑源6日晚間墜樓身亡，高雄市長韓國瑜10日在中常會中表示，許崑源遭到不實指控，質疑為民主自焚的鬥士鄭南榕為什麼是英雄，結果許崑源卻是狗熊？對此，鄭南榕基金會10日晚間表示，兩者難以比擬。

韓國瑜表示，高雄市民對韓國瑜投下罷免票，跟國民黨無關，外界不應該指責黨中央，所有的謠言都該止於智者，身為黨員市民市長，要勇敢面對問題，尤其是議長許崑源過世後被抹黑，他還原真相，許崑源在自殺前還跟太太、女兒聊天，感嘆台灣民主為何如此，認為一個優秀的執政團隊被罷免，高雄未來怎麼辦，隨後女兒勸他去洗澡，他就跳樓了，「為何事後要抹黑他？」

▲高雄市議長許崑源 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜哽咽批指出，為何「鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」他一定會為了許崑源名聲做最後的捍衛，不是因為他是黨員的關係，是人最基本、對往生者的尊敬，許崑源一個擔心台灣民主不要走向惡質、關心高雄前途的議長，他自殺是因為對局勢感到難過而選擇走上這條絕路，請外界停止消費與抹黑。

面對韓國瑜質疑「為何鄭南榕是英雄，許崑源卻是狗熊？」鄭南榕基金會在10日晚間發聲明回應，鄭南榕生前於威權時期創辦經營雜誌、揭開政治黑幕，同時組織籌辦三大社會運動：「五一九反戒嚴綠色行動」、「二二八和平日促進會」、「新國家運動」，爭取自由、人權與獨立國格，後於《自由時代》週刊刊登《台灣共和國憲法草案》，因此收到「涉嫌叛亂」傳票。

鄭南榕基金會聲明提到，鄭南榕堅持其百分百的言論自由之信念與台灣獨立的主張，行使抵抗權拒絕出庭，於雜誌社自囚71天，以「心境平和，鬥志高昂」回應記者訪問，日日冷靜面對死亡。1989年4月7日上午9點10分，警方由時任中山分局刑事組長侯友宜帶隊來雜誌社逮捕鄭南榕，鄭南榕自焚殉道前，其三弟鄭肇基、女兒鄭竹梅、同事等十餘人仍在雜誌社內。

「本會認為，兩者難以比擬，韓市長的發言是否得當，由國人公評。」鄭南榕基金會也強調，誠摯邀請所有對鄭南榕先生還不熟悉的台灣民眾，來參觀紀念館，並一起來閱讀本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責，認識鄭南榕與其主張，並且作為今昔對照。

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