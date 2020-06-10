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陸女一丟身分證就補辦　領證前發現已「被結婚」...民政局拒撤銷紀錄

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▲▼結婚證,離婚證。（圖／CFP）

▲蘇女欲與男友登記結婚，竟發現自己已「被結婚」。（示意圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

廣西一名蘇姓女子遺失身分證，因此在不知情的狀況下與一名李姓男子「被結婚」，而在事發後，民政局還以「沒有權限」為由表示無法撤銷蘇女的婚姻紀錄。事實上，在大陸因遺失身分證而「被結婚」的情況其實很常見，還曾有人與5名男子「被結婚」，當事人大多是在準備登記結婚或買房時才會發現。

據陸媒《澎湃親聞》報導，廣西蘇女在河北保定市唐縣曾「被結婚」也「被離婚」，她在2014年2月時不小心弄丟了身分證，並即刻補辦。蘇女在2019年11月原本要與男友前往廣西的民政局登記結婚，意外得知自己竟於2014年6月與李男結婚，且2天後便離婚。

蘇女表示，由於唐縣民政局不予撤銷婚姻登記的紀錄，因此告上法庭，「事發8個月之後，我和男友依然不能辦理登記，而唐縣民政局一直未給我們答覆」。

事實上，「被結婚」在大陸很常發生，2019年12月時，貴州的代姓女子也曾因買房，得知自己竟有了2段婚姻，且無法撤除婚姻登記紀錄；另也有河南駐馬店的尚姓女子，原本要與男友領證，不料發現自己竟有5次的結婚紀錄，且還保持著「正常結婚狀態」。

▲▼示意圖,夫妻吵架,衝突,危機,失望,情感,丈夫,孤單,情人,結婚,戒指,鑽石,訂婚,成人,花束,新娘,新郎（圖／123RF）

▲大陸「被結婚」的例子層出不窮。（示意圖／123RF）

臨漳縣民政局的官員透露，依照規定，只有在當事人受到脅迫並有公安局的證明，民政局才可以撤銷紀錄。

上海漢商律師事務所的律師白翔飛表示，如要防止有心人士鑽漏洞，除了要加強抵制冒用他人身分證者，審核人員也理應嚴格審核，而掛失後的舊身分證應該作廢，只是這仍需要多方配合才能完成。

《法制日報》曾評論，身分證被冒用大多是因遺失所致，由於缺少了失效、作廢的環節，才會導致遺失的身分證仍然能被正常使用。

白翔飛認為，民政局如登記錯誤，婚姻登記機構及婚姻登記人員應承擔相關處罰及法律責任，而機構在受理婚姻登記時，也應當核對身分證、戶口名簿等，並非提供證件即可，這樣才能保障人民權益。如登記機關的驗證不確實，導致登記有誤，也應該對錯誤的婚姻關係予以撤銷。

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