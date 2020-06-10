「恐怖大樓」曾釀60關聯病例、萬人隔離　天津寶坻百貨解封

▲天津寶坻海濱街道組織拆除了百貨大樓周邊的圍擋，允許市民正常通行。（圖／ 取自天津交通廣播公眾號）

記者陳政錄／綜合報導

隨中國大陸官方數據顯示，本土新冠肺炎疫情趨緩，各地疫情爆發點也陸續解封。據《天津交通廣播》報導揭露，6月9日，天津寶坻海濱街道，組織拆除了百貨大樓周邊的圍擋，象徵曾造成60例關聯確診病例、過萬人隔離的寶坻百貨大樓區域正​​式解封。

在此之前，該百貨於1月26日起，就因新冠肺炎，取消春節市集停業封閉，至今截至6月9日，已經長達135天。

不過，雖百貨大樓停業封閉，但2月1日，天津寶坻區第一例新冠肺炎確診病例通告發布時，該案例後來被證實與百貨大樓有關，為其中一名銷售人員，判斷是於百貨尚在營業時間，就已經遭到傳染，待潛伏期結束後發病。

隔日2月2日，官方通報與寶坻百貨大樓有關的新冠肺炎確診者，一口氣增加到五人，且多為在不同區域、不同樓層工作的銷售人員，以致海濱街道緊急用隔離安全帶，在百貨大樓周邊設置了警戒線，嚴格實施封閉式管理。

而後，隨著關聯病例不斷增加，2月10日，天津市疫情防控指揮部決定，海濱街道在百貨大樓周邊的南街、東街、串城河街3條道路上設置了4處硬圍擋，形成了新的疫情封控區域。

官方數據顯示，自新冠肺炎疫情發生以來，寶坻區本地共有60例新冠肺炎確診病例，每一例都與寶坻區百貨大樓相關，並有超過一萬人因此接受隔離觀察。

《天津交通廣播》訊息指，2020年6月9日，經區內疫情防控指揮部同意，海濱街道組織拆除了百貨大樓周邊的圍擋，百貨大樓正式解封。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。