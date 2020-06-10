罷免陳柏惟啟動！港媒：顏家是關鍵「出來7成就很有機會」

▲新黨青年軍發起罷免基進黨立委陳柏惟行動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，全台掀起一股「罷免潮」，新黨青年軍也於10日上午召開記者會，發起罷免基進黨立委陳柏惟的行動。對此，港媒《中評社》分析，陳柏惟的選區總選舉人數近30萬人，約7萬人就能罷免成功，他立委選舉的對手顏寬恒拿了10萬票，只要其中7成出來投票，就很有機會罷掉陳柏惟，「以顏家長期在地方的經營，要動員達到罷免門檻相當容易。」

中評社提到，陳柏惟以11萬2839票打敗顏寬恒的10萬7766票，雙方只有5073票的些微差距，假如台中第二選區真的出現「報復性罷免」，陳柏惟要保住立委資格，實屬不易。

▼顏寬恒（左）年初在立委選舉中敗給陳柏惟。（圖／記者季相儒攝）



中評社認為，陳柏惟上次選戰獲勝，主要有三個因素，第一是把握「抗中保台」的選戰策略，搭乘台灣民意「反中」氛圍的順風車；第二是民進黨禮讓，並挹注資源整合助選；第三是掌握「討厭韓國瑜」的輿論焦點，並強打空戰，「然而，時過境遷，假如真的發動報復罷免，陳柏惟當初勝選的優勢恐怕喪失，甚至可能轉為劣勢。」

中評社指出，台中立委第2選區的總選舉人數約29萬多人，要提起罷免，第一階段連署需要1%近3千人、第2階段要10%近3萬人，成案後同意罷免要超過25%，約7萬2千多票，以顏家長期在地方的經營，要動員達到罷免門檻相當容易。

中評社提到，加上罷免以報復為出發點，當初打著「反韓」當選的陳柏惟，對比「挺韓」落敗的顏寬恒，韓粉反撲的力道將銳不可擋，「本來反韓是陳的優勢，在罷免當中將轉為劣勢。」

▼新黨青年軍王炳忠批陳柏惟「草包」。（圖／記者屠惠剛攝）



中評社指出，民進黨的態度也是值得關注的焦點，過去綠營因為在第二選區中連戰連敗，2020也是忌憚顏家的派系實力，不願自提人選，而禮讓給陳柏惟，並在雙方資源整合後，順利讓陳當選，「但假如換成罷免的情境，綠營是否願意繼續幫忙，仍是未知數。」

中評社提到，由於罷免門檻達標容易，民進黨要動員與顏家派系直球對決，情勢上吃力不討好，加上陳柏惟終究非綠營的提名人，綠營全力出手相助的機會低。

此外，中評社還指出，假如陳柏惟遭罷免，後續啟動的補選程序，反而是民進黨插旗的機會，上述情況都可能影響民進黨出手協助的意願。

▼陳柏惟擔任立委未滿半年，可能就要面對罷免。（圖／記者林敬旻攝）

