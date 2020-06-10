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高中女兒早戀被糟蹋！　爸爸綁走20歲窮男友「2天後剩焦屍」

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▲牛男被女友爸爸帶走，2天後已變成焦屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲牛男被女友爸爸帶走，2天後已變成焦屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者劉亭／綜合報導

20歲牛姓男子在北京就讀職業學院，認識了仍在就讀高中的女友，2019年年底被女友爸爸發現，衝到學校宿舍帶走談兩人早戀問題，但之後遭到刺死焚屍，2天後才被發現。

綜合陸媒報導，牛某傑就讀北京社會管理職業學院，住在學校宿舍內，2019年12月9日被高中女友的爸爸徐某進入房間，強行帶走之後，就消失了蹤影，但學校也未通知。

直到11日凌晨，牛某傑家屬接到警方通知，朝陽區呼家樓新苑小區發生一起火災，牛某傑的屍體在火災中被發現。牛某傑的家屬心痛指出，屍體已看不出五官。隨後警方才逮捕徐某。

牛某傑上鋪同學指出，徐男進入宿舍確認牛某傑身份後，就帶著牛某傑一起離開，「牛某傑下床穿鞋的時候，男子拆下來他的一根鞋帶，要從背後綁牛某傑的手，牛某傑沒有反抗」。

▲牛男被女友爸爸帶走，2天後已變成焦屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲牛男屍體發現現場。（圖／翻攝自紅星新聞）

牛某傑家屬透露，徐某在10日晚間曾通知，女兒被牛某傑意外刺傷手部，住進北京水利醫院。牛某傑父親回憶，徐某情緒激動說「你兒子把我閨女霍霍（方言諧音，意為破壞、糟蹋）了，給我賠100萬」，還嫌牛家窮看不上，懷疑兩人已發生關係。

由於徐某進出宿舍並沒有登記，也沒有人員進行詢問，放縱社會人士闖入宿舍，並強行綑綁帶走牛某，出校門時也沒有保全人員履行核實身份、查驗證件、登記資訊等；且牛男未回宿舍，也沒有積極通知家屬，牛某家屬認為學校對牛男之死也有責任，氣憤提出告訴。

判決結果顯示，由於該案刑事案件尚未審結，關於牛某傑死亡經過及原因，原告、被告均無法提交證據予以證明，法院無從查證，因此駁回原告的全部訴訟請求。原告應在刑事案件審結後，再行訴訟。

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