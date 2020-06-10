韓國瑜被罷免下個遭殃是誰？　羅智強：箭全射在柯文哲

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／資料照、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜以93萬票遭到罷免，韓國瑜9日宣布不提罷免無效訴訟，並將暫時休息。對此，國民黨革命實踐研究院院長羅智強10日表示，韓國瑜的決定「是非常有智慧且正確的事情」，並直言下一個遭殃的是台北市長柯文哲。

羅智強指出，現在最緊張的是綠營的媒體，收視率馬上就要受影響，沒有人罵了，韓國瑜現在瀟灑暫時離開並沉澱，之後綠營媒體還能怎麼罵，都已經罷免到最高點了，韓國瑜是綠營媒體的衣食父母。

羅智強狠酸，接下來台北市議會就熱鬧了，「現在箭會全部射在柯文哲」，完全認同「民進黨是一黨專政」的說法，國民黨威權後期，開放黨禁、報禁、終止動員戡亂、總統直選，不斷把權力放出去，當時黨外很團結也得到很多支持的力量，現在的民進黨執政，比國民黨的威權還更威權，掌握極大權力。

其他人也看了這些新聞...



► 暫時沉澱！韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟 「尊重人民的意志」

► 罷韓重創藍營士氣 侯友宜談「下一步」：做出有感市政就是貢獻國民黨

► 罷韓通過成「一黨專政」 柯文哲：民主政治不保證人民做最好選擇

更多熱門新聞...

► 北市核准13日韓粉上凱道路權 反送中、挺韓團體隔一條街尬場

► 罷捷連署書堆「這麼高」超過101 重啟二日破1.2萬份！領銜人曝下一步

► 王婉諭聲援黃捷：唯一的錯就是戳破韓國瑜



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣