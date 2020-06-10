黃捷罷免連署書超過1.5萬份　名嘴提3數據分析「報復性罷免」：加油喔

▲黃捷目前連署書達到1.5萬份。（圖／記者洪正達攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前遭到罷免成功，後續引發韓粉的報復式罷免潮，尤其造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」高雄市議員黃捷更是首當其衝，遭韓粉以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，發起「罷捷」連署。根據了解，黃捷目前罷免連署書已經達到1.5萬份，對此名嘴黃創夏則在臉書發文「加油喔...」。

韓國瑜6日遭罷免成功，引起許多支持者不滿，預備發起罷免浪潮，而第一個遭連署罷免的民代就是「白眼女神」黃捷。發起罷免連署的王先生表示，重啟罷捷活動，第一天就衝破600多份，若是要讓二階連署安全過關，4萬5千份為安全數值，希望罷捷活動能在7月底完成。

其實黃捷罷免早在今年2月就開始展開，只是當時適逢罷韓，怕刺激投票才先暫停。如今隨著罷韓成功，罷免黃捷又開始啟動。根據《中視新聞》報導，位在高雄鳳山的罷免黃捷總部，目前連署書已經突破1.5萬份，距離他們月中目標3萬3千份還差1萬8千份。

▲名嘴黃創夏發文談論罷免黃捷。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）



對於黃捷的罷免連署，名嘴黃創夏9日在臉書發文：「鳯山選民29萬票，黃捷得票1萬8420票，罷免需要7萬2500栗！『報復性罷免』？加油哦⋯」。