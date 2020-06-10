　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷罷免連署書超過1.5萬份　名嘴提3數據分析「報復性罷免」：加油喔

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 因應罷韓受訪_黃捷 。（圖／記者洪正達攝）

▲黃捷目前連署書達到1.5萬份。（圖／記者洪正達攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前遭到罷免成功，後續引發韓粉的報復式罷免潮，尤其造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」高雄市議員黃捷更是首當其衝，遭韓粉以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，發起「罷捷」連署。根據了解，黃捷目前罷免連署書已經達到1.5萬份，對此名嘴黃創夏則在臉書發文「加油喔...」。

韓國瑜6日遭罷免成功，引起許多支持者不滿，預備發起罷免浪潮，而第一個遭連署罷免的民代就是「白眼女神」黃捷。發起罷免連署的王先生表示，重啟罷捷活動，第一天就衝破600多份，若是要讓二階連署安全過關，4萬5千份為安全數值，希望罷捷活動能在7月底完成。

其實黃捷罷免早在今年2月就開始展開，只是當時適逢罷韓，怕刺激投票才先暫停。如今隨著罷韓成功，罷免黃捷又開始啟動。根據《中視新聞》報導，位在高雄鳳山的罷免黃捷總部，目前連署書已經突破1.5萬份，距離他們月中目標3萬3千份還差1萬8千份。

▲▼名嘴黃創夏發文談論罷免黃捷。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

▲名嘴黃創夏發文談論罷免黃捷。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

對於黃捷的罷免連署，名嘴黃創夏9日在臉書發文：「鳯山選民29萬票，黃捷得票1萬8420票，罷免需要7萬2500栗！『報復性罷免』？加油哦⋯」。

ET快訊
阿中部長神話殞落？他目睹「台灣1景象」揭露防疫成功真相
羅志祥熬夜寫出新歌「歌名藏悲傷含意」！　閉關1個月曝復出第一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

連3天到場致意！韓國瑜快步直奔許崑源靈堂　入口前險遭絆倒

洪秀柱痛批綠營行徑卑劣：不敢面對許崑源以結束生命表達的控訴

陳其邁代理市長拚補選？徐國勇：做到這件事沒問題

韓粉發動「報復性罷免」　徐國勇：成功可能性很低

被點名是高雄代理市長新黑馬　「最佳救火次長」王國材回應了

影／「你看過一個小丑當議員嗎？」連署罷捷民眾：不爽！　黃捷回應了

黃捷罷免連署書超過1.5萬份　名嘴提3數據分析「報復性罷免」：加油喔

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因：沒號召韓粉613上凱道抗議

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

連3天到場致意！韓國瑜快步直奔許崑源靈堂　入口前險遭絆倒

洪秀柱痛批綠營行徑卑劣：不敢面對許崑源以結束生命表達的控訴

陳其邁代理市長拚補選？徐國勇：做到這件事沒問題

韓粉發動「報復性罷免」　徐國勇：成功可能性很低

被點名是高雄代理市長新黑馬　「最佳救火次長」王國材回應了

影／「你看過一個小丑當議員嗎？」連署罷捷民眾：不爽！　黃捷回應了

黃捷罷免連署書超過1.5萬份　名嘴提3數據分析「報復性罷免」：加油喔

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因：沒號召韓粉613上凱道抗議

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

新房強制買車位！到手後她一看傻眼了...是要停玩具車？

蔡崇信分享黑人小女孩抗議照　喊讚：所有生命都重要

屏安醫院副院長棚集山區失聯5天　縣議員鄭清原「懸賞200萬」

因疫關閉139天！　美國擬重啟駐武漢總領事館

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

台東旅遊大利多！組團入住2晚以上　最高可獲熱氣球繫留體驗

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

3步驟註冊監理會員　在咖啡廳當文青...也能補行照+申請日文譯本

疫情解封跑起來！台新Women Run重啟報名　逾10萬刷卡金等你拿

連3天到場致意！韓國瑜快步直奔許崑源靈堂　入口前險遭絆倒

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

政治熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

最佳救火次長　高雄代理市長新黑馬

罷捷連署書堆「這麼高」　重啟二日破1.2萬份！

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

韓國瑜再戰2024總統　劉寶傑大驚：你不要嚇我

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了

陳為廷近況曝光　將成耿爽和丁守中學弟

扁讚「韓國瑜改變了！」　陳其邁將當選補選市長

韓國瑜11日號召支持者穿白衣「團結守望高雄」

韓國瑜不提訴　斬斷朱立倫補選路

「有沒有興趣選台北市長？」　陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

黃捷難罷免　陳柏惟危險了

黃捷難罷免　陳柏惟危險了

陳君瑋律師指出，市議員選區採「大選區制」，且是在大選區選出複數的當選人。例如黃捷議員的選區在鳳山，當初黃捷以一萬票當選議員，但如果要罷免黃捷，若要整個鳳山出來罷免黃捷，至少需要七到八萬票才能罷免黃捷，票數相當懸殊！

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

關鍵字：

罷免黃捷

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面