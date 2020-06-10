名嘴預測韓國瑜2024「還會選總統」　劉寶傑大驚：你不要嚇我！

▲韓國瑜有可能選2024總統，讓劉寶傑大驚。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜以將近94萬票的票數，成為史上首位遭到成功罷免的直轄市長，依法他將在7天之內卸下高雄市長職務，不過他的未來動向還是持續受到關注。財經名嘴黃世聰就在新聞節目《關鍵時刻》分析，韓國瑜會再戰2024年的總統大選，屆時的機會可能會比2020大選更好。

主持人劉寶傑在節目中引言指出，韓國瑜可以崛起，就來自於「人進得來、貨出得去、高雄發大財」的口號，其中貨出去主要的目的地是去大陸，所以必須得到大陸的支持，可是現在問題來了，連大陸官媒都說，「韓國瑜遭到罷免之路從高光時刻，到跌落神壇」如果大陸都把他丟包了，韓國瑜還有未來嗎？

黃世聰表示，報導的內容看起來好像是大陸把韓國瑜丟包，但其實不是，因為大陸的官媒會報導，那代表是非常看重這個人，像江啟臣、朱立倫這些人，央視是連報導都不報導的，就算「從高光時刻，到跌落神壇」還是非常看重韓國瑜這個人。

▲國民黨可能會發生路線之爭，韓國瑜最後會留下來。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



黃世聰分析，台灣被迫在國際政治選邊站，所以未來台灣的政壇會分成「親美派」與「親中派」，其中國民黨有可能會分裂，因為所謂的親美派可能會離開國民黨。

劉寶傑指出，所以意思是說，像江啟臣、朱立倫這些美國留學的，反而會被淨身出戶、會被清出去，反而是韓國瑜會被留下來！

黃世聰直言，「我覺得韓國瑜最後會獲勝，因為韓國瑜在親中派是最大咖」國民黨現在反而尷尬，在親美路線已經沒有了，想要親中又不太可能，但是親美路線現在又是民進黨的天下，在這樣的路線之爭當中，其實韓國瑜的份量在下一屆的總統大選當中，他會非常有機會。

劉寶傑大驚表示，「他還會選總統！你不要嚇我！」

▲在有柯文哲「三腳督」的情況下韓國瑜民調是第一名，2024可能會重演這樣的情況。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



黃世聰分析，下一屆的總統大選會有柯文哲，因為在有柯文哲的「三腳督」情況下，韓國瑜民調是第一名，所以2020他才敢出來選，如果2024再一次這樣的情況「你覺得他會不會出來選？」

黃世聰接著分析，這一屆總統大選，國民黨的票其實比韓國瑜還要少，國民黨400多萬票，韓國瑜有551萬票，他是現階段國民黨統派當中最有實力的人，大陸也是這樣再看他，大陸就是透過官媒一直報導來認定一個人，「鄧小平都三起三落，他為什麼不能重新再起？」

劉寶傑回應指出，所以現在大陸現在認定的人，還是韓國瑜，不是朱立倫、不是江啟臣，所以江啟臣到現在賀電都還沒收到。

黃世聰說，所以大陸方面認定了，就會一直支持他，除非統派出現了一個比韓國瑜力量更強的人，韓國瑜就會自動消滅。

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