曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲　揭露2人小秘密：他有點Over

▲陳其邁相信，韓國瑜會選擇對高雄最好的方式。（合成圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日被罷免成功，他9日出面聲明，不會提出罷免無效訴訟，讓外界開始猜測補選選戰，行政院副院長陳其邁被認為是極有可能代表綠營出戰的人選。對此，陳其邁出面回應了，也說他與韓國瑜「還是朋友」。

陳其邁9日接受廣播訪問，被問及「是否參加市長補選」時，他只神秘一笑，回應「有了決定會告訴大家」。當時韓國瑜還沒宣布「不提罷免無效訴訟」，因此陳其邁在廣播上回應，希望韓國瑜好好想一想，「這樣對高雄市民好嗎？」

陳其邁指出，罷免已有結果，若韓國瑜提起罷免無效，又會多出紛擾，韓國瑜當然有提出訴訟的權利，但他相信，韓會選擇對高雄最好的方式。

▼陳其邁接受廣播節目專訪指出，目前已有「超前部署」。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



根據外界消息，立委趙天麟、高雄市前市長陳菊都曾出面喊話，希望陳其邁勇於承擔，參與補選。對此，陳其邁則回應，對他而言，目前要先規劃的，就是「超前部署」。

至於被問及與韓國瑜的關係時，陳其邁也坦言，兩人有一定的交情，「還是朋友啊」，先前韓國瑜準備參選總統時，他曾苦勸對方「盡量不要啦」，「有時候他在講話的時候有一點Over，沒有辦法達到市民的期待，一次、兩次、三次，後果就浮現出來。」

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