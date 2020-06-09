快訊／韓國瑜FB號召韓粉：6/11穿白衣「團結守望高雄」

▲韓國瑜於6月11日舉辦道別活動。（圖／韓國瑜臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免成功，9日透過臉書表示，不會提起罷免無效之訴，會暫時沈澱休息。隨後在晚間10點向支持者表示，會在最後一天上班日6月11日舉辦一場道別活動，要以感謝取代仇恨團結守望高雄。

為了向支持者表達感謝，韓國瑜訂在6月11日下午3點半在鳳山行政中心草地，要向所有市民朋友好好道個別並致上最深切的謝意。而當天參與的朋友務必著白色上衣，全程戴口罩儘量靜默，要以感謝取代仇恨團結守望高雄。

韓國瑜表示，等到高雄市長職務卸下後，「我會暫時沈澱休息，針對外界對我未來的各種揣測傳言，我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規劃內，針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。」

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

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