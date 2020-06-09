韓國瑜不提罷免訴訟　謝龍介：祝福高雄市民找到一個更好的團隊

記者林悅／台南報導

針對「罷韓」高雄市長韓國瑜表示尊重人民意志，不提任何訴訟，國民黨中央黨部副秘書長謝龍介說，從整個投票趨勢來看，高雄市民認為韓市長參選總統，背離對他高度期待，既然民意做出決定，再去提訴訟也沒有多大意義，這1年6個月的市政成績，相信高雄市民都有感受，也祝福高雄市民找到一個更好的團隊。

▲國民黨中央黨部副秘書長謝龍介說，韓市長這１年半的市政成績相信高雄市民都有感受，南部鄉親很重感情，國民黨只要全力以赴還是會得到好成績。（圖／記者林悅翻攝）

謝龍介說，從罷免投票來看，確實高雄市民認為韓市長參選總統背離原本對他的高度期待，如果是民意做的決定，再去提訴訟，其實沒多大意義。1年6個以來，韓市長施政的成績，相信高雄市民會有所感受，所以也祝福高雄市民，將來可以找到一個更好的團隊，大家可以做個比較，也許3、2年以後會有更多的高雄鄉親懷念韓市長。謝龍介說，接下這個團隊就是告一個段落，這1年6個月，他們在市政並沒辜負高雄市民的期待，只是當時去參選總統，很遺憾啦，就是說，高雄鄉親敢愛、敢恨，就是如此而已。

對於外界關心國民黨會派誰參與補選？謝龍介說，「人情似紙張張薄，世事如棋局局新」，每一張選票在新的局面會有新的思考，尤其民進黨會推出什麼候選人我們不知道，國民黨要固守基本盤，或是以戰養戰、推出新兵歷練，從各種角度思考都會有，如果定案以後，國民黨中央很快就會針對人選作思考。

謝龍介表示，民主政治是相互競爭，但現在只看到民進黨追殺手段，其實日久見人心，我們覺得說，當我們受到傷害，我們還會捍衛中華民國這個得來不易的民主的程序，也許民進黨並不這麼想，那這個交給人民去公評，但我們要推出什麼樣的人，因為以現在如果不提告，恐怕外地沒有戶籍在高雄的人都無法參選，所以必須就地取材，這是國民黨會快速去做的事，必須在就地取材，選一個棟樑之材。

對於韓粉要韓市長卸下市長職務參選黨主席，謝龍介說一定有很多韓粉要出征，從北農總經理、高雄黨部主委、選上市長，因為大家推韓國瑜提名去選總統，現在回到高雄當市長，罷免案成了以後，你要他選黨主席、黨主席是1年多以後的事，這樣不是愛韓國瑜，愛之適足以害之，好像覺得在幫他找位置，那這樣就變成韓國瑜是一個到處在找位置，時時刻刻都在找職位的人，這對韓市長不公平，所以希望愛韓國瑜，支持韓國瑜的好朋友，應該在這個角度思考，韓市長要為社會做更多的事情，不在乎職位。

謝龍介說，這場選舉對國民黨來講，可以說是備感艱辛，民進黨從現在的氣勢，包括他們在防疫過程，但是日久見人心，再困難國民黨都不宜妄自菲薄，高雄鄉親2018年願意給國民黨機會，代表推出好人選，市民還是會給國民黨機會，南部鄉親很重感情，所以國民黨只要全力以赴還是會得到好成績，還是一樣會有機會，雖千萬人吾往矣，這個就是候選人必須要有這種心態，你要跟鄉親博感情，南部鄉親是很有感情很重感情，所以國民黨只要全力以赴，還是會得到好成。

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