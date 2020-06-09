韓國瑜確定不提訴訟！「鄉民女神」曬照支持：等你復出　韓粉大怒：你別演了

▲網紅四叉貓再次跳出來反串韓粉。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

罷韓闖關成功，韓國瑜9日在臉書發文表示不會提出任何訴訟，並強調「針對罷免的結果，我尊重人民的意志」。此貼文才發出1小時就累積近4萬人按讚，底下留言區更湧入7千多韓粉暖心鼓勵，其中鄉民女神、網紅四叉貓（劉宇）也來簽到啦，他開心貼上自己先前參加挺韓造勢的照片寫下，「我們會在高雄等待你的下一次復出」。

▲韓國瑜被罷免確定，9日率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

罷免結束第3天，韓國瑜9日下午在臉書宣布未來動向，表示會暫時沈澱休息，且針對結果一切尊重人民的意志，不會提出任何訴訟，最後更提出3個期盼，要大家將資源力量放在其他更重要的事情上面。

此貼文發出1小時，瞬間湧入3萬8千多人按讚，大家紛紛於底下留言，「感謝您，辛苦了」、「是高雄人沒福氣…」、「永遠唯一支持你」等話，表示無論韓國瑜未來做甚麼決定都將支持到底，同時也體貼要他近期好好休息。

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留言區底下清一色都是韓粉的鼓勵與支持，但其中卻有一則留言特別醒目，短時間就有超多人按讚，認真一看原來是批踢踢名人、有鄉民女神稱號的四叉貓來簽到，他於文章底下貼出一張自己參加「挺韓造勢」的照片寫下，「韓市長！我們攏謀離開，我們會在高雄等待你的下一次復出，您辛苦了」，維持一貫「反串韓粉」的作風，瞬間引發網友熱議。

不少韓粉看完後生氣於底下向他嗆聲，「都下台了你就別演了」、「你真的很扯欸」、「反串可以結束了！像鬼魅的你！」但也有人跳出來護航說，「我勸你們別嘴劉宇喔，在座各位韓粉去造勢的場合恐怕都沒有比他多」。

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