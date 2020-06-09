杏仁哥13日不去凱道了！「暫時不討」韓國瑜的公道…「他辛苦需要休息」

▲杏仁哥表示，他不會參加613凱道集會。（圖／翻攝自杏仁哥影片）

政治中心／綜合報導

面對高雄市長韓國瑜遭罷免通過，加上市議長許崑源墜樓身亡，杏仁哥9日中午在臉書貼文，號召全台有志之士參加13日在總統府前的抗議活動；然而到了下午，杏仁哥突然開直播表示，因為時間上的關係，他不會參與613凱道集會，盼粉絲見諒。

杏仁哥9日中午在臉書表示，「杏仁哥聲援－台灣不能只有一種聲音，不能有兩套標準。請全台各地有志之士，前往聲援。」並寫上抗議時間在6月13、14日舉行，地點就在總統府前的凱達格蘭大道，並且已取得路權，希望韓粉們勇敢站出來還韓國瑜公道。

杏仁哥文中更直言，「讓我們集中火力在6/13當天下午2點30分如影隨形～遍地開花～替天行道～推翻暴政！假博士滾下台！韓粉勇敢站出來！還韓國瑜公道！追悼許崑源議長！」

▲杏仁哥號召民眾13日上凱道。（圖／翻攝自杏仁哥影片）

而北市府新工處也准許「第三勢力333政黨團結聯盟」等主辦單位的路權申請。北市警局中正一分局指出，主辦單位取得路權後，向分局申請集會遊行，分局經過評估後准許，而主辦單位也派人前往分局填寫申請書獲准。

杏仁哥號召韓粉上街頭的行為，引來不少網友留言大讚，「一定支持到場」、「收到~就是在等今天」、「等號角 上凱道」、「杏仁哥～五虎將加油～」、「超帥 有情有義的杏仁哥有你真好加油~」、「革命的號角已響起」、「等這天等很久了⋯催落去！」還有人說，「支持杏仁哥選高雄市長」。

然而面對眾多粉絲的熱情回應，杏仁哥突然在9日下午4時左右開直播聲明，「關於613凱道集會，本人無法前去，但尊重民主表現。」

杏仁哥表示，韓國瑜已表明尊重高雄市民決定，「所以這個公道，我們暫時不討！」但是若網友們有其他聲音訴求，「你們要去，我當然也是支持！但是我去了有『象徵性』，我去的話別人會把我貼『韓粉』標籤！我知道台北很多朋友希望我到，但是真的很抱歉，現在這階段，我們議長在治喪期間跟議長公祭完之後，再來做下一步打算。」

杏仁哥提到，6月13日上凱道並不是韓國瑜的意思，他去參加會有些不方便，但若想去現場的網友們覺得民進黨需要改進，有任何的聲音或訴求，他都會尊重，可是若是以韓粉名義來參加，「我認為這段時間還是不妥」。

杏仁哥說，既然韓國瑜說要尊重罷免結果，且韓國瑜已經辛苦、需要休息一段時間，那他們會把高雄守好、監督好，接下來不論是高雄市政、經濟或基礎建設，都會用高標準來檢視新的執政團隊。

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