韓國瑜下台掀罷免潮反撲　鄭文燦：政治人物要對自己的選民負責

▲桃園市長鄭文燦出席縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對罷韓後掀起罷免熱潮，桃園市長鄭文燦9日表示，民主政治中，每一位政治人物都要對自己的選民負責，也尊重每個選民的選擇。

高雄市長韓國瑜罷免案通過，依《選罷法》規定，韓國瑜最快將於12日辭職，成為台灣民主政治史上被罷免成功的民選首長，不料卻引發罷免潮，包括時代力量立委黃捷、桃園市議員王浩宇、台北市議員梁文傑等人的罷免連署都以起跑。對此，鄭文燦回應， 最基本的出發點在於，每個政治人物都要對城市與選民負責，但在民主政治中，必須尊重每個選民的選擇。

此外，鄭文燦下午出席滿意度評鑑五星市長頒獎典禮，針對身旁其他4位五星市長，包括新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，以及連江縣長劉增應等人可能是「今天的朋友、2024的對手」，從每一個朋友身上學習更多，珍惜每一次對話機會。

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