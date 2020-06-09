罷韓後心情低落　劉增應順勢推馬祖高粱：歡迎韓國瑜來走一走

記者羅婉庭／台北報導

國民黨在罷免案後士氣受挫，連江縣長劉增應9日表示，身為黨員應該痛定思痛，好好反省檢討，思考如何努力繼續為國民、為鄉親服務。至於是否願意歡迎高雄市長韓國瑜在心情低落時，可以來馬祖走一走、散散心，劉增應大讚馬祖自然奇景與高粱，表示非常歡迎韓市長來。

▲連江縣長劉增應。（圖／記者湯興漢攝）

現在最重要的是，台灣在國際上很好的防疫成績，馬祖也以「零確診」之姿度過疫情，此時政府推動離島旅遊加碼補助，呼籲全民把握機會，國際仍然疫情嚴峻，出國不安全，但是搭船來馬祖就有出國的感覺，歡迎民眾來觀賞奇景藍眼淚、鬼斧神工的自然景觀、品嚐馬祖高粱酒。

被問到是否歡迎韓國瑜被罷免後情緒低落，藉此來馬祖走一走、散散心，劉增應笑著回應，非常歡迎韓市長來。

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟 市長補選徵詢這4人被點名

► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革

► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選

更多罷韓後續分析...



► 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光

► 韓國瑜跌落神壇 3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次

► 韓國瑜剩下6天時間搬家 中選會6月12日正式公告罷免成功

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣