萬華貪警包庇賭場　暗號「吃麵」就收賄判11年定讞

▲萬華分局員警以「吃麵」為暗號收賄。此為示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華警分局偵查隊前小隊長嚴華郁、西園路派出所前警員江仁佐，2人長期包庇轄區內天九牌賭場，並透過白手套莊姓男子收賄。雙方多以「吃麵」為暗號，在萬華區某麵店內交付賄賂，甚至莊男住院時，2人還到病房收賄。最高法院審理後，將嚴、江2人分別判刑11年與13年定讞。

本案由台北地檢署偵查起訴，檢方指出，天九牌賭場林姓業者為躲避查緝，透過白手套莊男行賄嚴、江二員，莊男常以「吃麵」、「吃鴨肉麵」為暗語，約嚴員到台北市中華路上的知名麵店吃麵，並預先將4萬至10萬元現金塞在菸盒內。席間莊男就會請嚴員抽菸，現金菸盒就擺在桌上，等吃喝完畢後，嚴員即順手取走現金菸盒。

不僅如此，莊男2014年11月間因病入住台大醫院開刀，嚴員還親自進台大醫院病房收賄。檢調追蹤多時後，在2015年1月間發動偵查行動，將2名員警帶回。其中嚴員還在案發前一週，逮捕西門町雙屍槍殺命案的天道盟殺手陳福祥，立下大功，結果因本案遭檢方逮捕，聲請羈押禁見獲准。

全案提起公訴後，進入法院審理程序。2人均否認收賄，辯稱借貸關係。但一審法院認定2人長期收賄，各收賄75萬元，因此一審將2人均重判有期徒刑15年、褫奪公權5年，行賄的業者與白手套則全數認罪，分別判刑1年8月到8個月不等刑期，並宣告緩刑。

案件上訴二審，二審高院仍認定嚴、江二人有罪，其中嚴華郁改判11年有期徒刑、江仁佐改判13年有期徒刑徒刑，均褫奪公權5年。全案再上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。