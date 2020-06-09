吳宇軒／虛擬世界非真人　線上遊戲罵人不成罪

▲在網路遊戲中罵人不會構成妨害名譽罪，因他人無法由虛擬人物得知真實世界的自然人是誰。（圖／CFP）

阿明是網路遊戲玩家，角色名稱取名「天下無敵」，在網路遊戲中隨機與其他玩家任意配對組成隊友。某一天，阿明上線玩網路遊戲時，與隨機配對、取名「一直想贏」的玩家組成一隊，但阿明因為昨天沒有睡好，注意力不甚集中，在對戰中一路落敗，隊友心生不滿而在遊戲對話窗中向他貼文：「白癡」、「笨蛋」、「智障」等語，阿明十分氣憤，因此對「一直想贏」這位玩家提出刑法妨害名譽的公然侮辱罪刑事告訴。

但問題來了，「天下無敵」、「一直想贏」這兩位網路遊戲玩家彼此並不認識，也不知道對方到底是誰，那阿明提出的告訴會成立嗎？

刑法第309條第1項規定，「公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金」，然而網路遊戲雖然是公開的環境，卻是虛擬世界，在這個屬於公開環境而為不特定或多數人得以共見共聞的場域，雖然符合刑法所要求的「公然」要件，但虛擬世界中的遊戲角色，是否該當於真實世界的自然人？

由於阿明所扮演的角色「天下無敵」是一個虛擬世界的人物，與真實世界的阿明並無任何關聯性連結存在，因此所有參與這個網路遊戲的玩家們，無法藉由「天下無敵」這個角色認知到真實世界的人是阿明；同樣地，另一位玩家「一直想贏」在真實世界裡到底是誰，也沒人知道，彼此所知道的僅僅是網路遊戲中的虛擬人物角色而已。

此外，遊戲中沒有任何關於阿明真實身分或特徵之標誌，別人也無法單純的由「天下無敵」這個虛擬人物，得知真實世界之自然人究竟是誰。因此，就算「一直想贏」在貼文中對於「天下無敵」有「白癡」、「笨蛋」、「智障」這樣的謾罵話語，並不等同於對真實世界之阿明，在真實社會上之評價有所貶抑，因此是不會對阿明構成妨害名譽罪的。

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。