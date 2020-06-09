想娶大陸妹子遭嗆逆子菜刀怒砍母　當庭嗆法官「不要耍流氓」

▲男子持刀砍傷母親，又當庭嗆法官不要耍流氓。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區無業的35歲詹姓男子，去年初向母親表示「我要娶大陸妹！」，與母親爆發口角，最後母親嗆他「沒有你這種兒子！」詹男情緒失控，持菜刀狂砍母親頸部，還好母親負傷逃出。一審認定詹男因思覺失調症等精神疾病導致辨識行為能力減低，判刑9年。案經上訴，高等法院二審9日仍將他判刑9年，他還當庭為了筆錄紀錄而嗆法官「不要耍流氓」！

本案發生於2019年1月8日上午11時許，長期失業的35歲詹男向59歲的母親表示「我要娶大陸妹！」，還認真談論結婚事宜。因詹男患有思覺失調症，母親反問：「有這個人嗎？你不要再幻想了！」雙方爆發口角，詹男憤而持菜刀劃傷母親的左肩，造成6公分的刀傷，母親負傷逃出，經送醫救治後並無大礙。

至於詹男則被隨後趕到的警方制伏，並帶回偵訊。過程中，詹男不斷發抖，疑似精神疾病發作，最後遭檢方聲請羈押獲准。檢警查出，詹男在2007年11月間，就曾因和母親吵架後，帶著開山刀、菜刀出門追殺母親，最後找不到母親而遷怒無辜路人，當時砍傷3名路人後自首，被依殺人未遂罪判刑10年8月確定，服刑到2018年7月間才出獄。檢方因此對他依照「殺害直系血親尊親屬未遂罪」提起公訴。

一審法院審理後，認為詹男有罪，但考量他僅出獄不到半年又再犯案，顯見前案執行並未收矯正之效；再審酌詹男因思覺失調症等精神疾病導致辨識行為能力減低，以及長期罹患精神疾病造成衝動控制能力不佳等情狀，一審法院將他判刑9年，並施以監護。

案經上訴，高等法院二審於9日宣判，駁回檢辯雙方上訴，維持9年刑度。合議庭隨即審理延長羈押部分，但詹男質疑筆錄，要求法官刪除他當庭說過的話，最後更嗆法官「不要耍流氓」！法院最後諭知還押。詹男還押時，記者詢問他對判決有何意見？詹男喃喃自語，沒人理解。