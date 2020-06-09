男子隱瞞愛滋而口愛逆轉無罪　法院：未射之傳染率為零

▲愛滋男為男友口愛，高院逆轉判無罪。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

一名曾任國小老師的男子阿偉（化名），明知自己感染愛滋病，卻在2017年間隱瞞病情，在未戴保險套的情況下為男友口愛與性交。一審法院輕判阿偉1年5月，案經上訴，高等法院審理後，根據聯合國對愛滋病的學術論文，認為「均未射精，無射精之口愛實際傳染之風險為0」逆轉改判阿偉無罪。

判決指出，阿偉在2003年6月間就被檢驗出患有愛滋病，第二個月就開始接受治療，10餘年來都沒有發病。而案發在2017年5月間，阿偉邀請新認識的男友到家中，2人在沒戴保險套的情形下，發生關係，包含口愛與性交。男友事後發現阿偉竟然隱瞞病情，就發生「危險性行為」，氣得一狀告上法院，檢方依照《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，對阿偉提起公訴。

一審法院審理後，認為2人當時是合意性交，且男友並未被傳染愛滋病，他還在法庭上請求法院對阿偉從輕量刑，一審法院最後輕判阿偉有期徒刑1年5月。案件上訴二審。

二審高等法院審理時，認為性交部分僅有男友一人指述，並無客觀證據，因此不認為2人性交。至於口愛部分，根據檢方起訴法條，構成要件必須為「危險性行為」即為「醫學上評估可能造成人類免疫缺乏病毒感染之危險性行為」。

但高院引述聯合國愛滋病規劃署於2013年5月間所出版之《結束因未披露HIV、HIV暴露和傳播而產生的過於寬泛的刑事定罪：重要的科學、醫學和法律考量》及2016年7月25日在荷蘭舉行世界愛滋大會之愛滋病毒學者所發表之《專家共識聲明：刑法脈絡下的愛滋相關科學》的兩份學術文件為「危險性行為」之認定基準，認為本案中，「彼等互為口交，均未射精，依照上述2份文件所示，無射精之口交實際傳染HIV之風險為0，足見無射精之口交依照目前醫學研究結果，並無造成感染HIV之風險。」高院因此改判阿偉無罪，本案檢方仍可上訴第三審。