屏東妒男縱火前女友家卻燒死她身障兒　手臂內沾油漆露餡

▲趙姓男子縱火燒死前女友身障兒，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

屏東潮州去年5月間發生一起縱火命案，林姓女子租屋處遭人縱火，25歲的腦性麻痺兒子因行動不便、逃生不及遭燒死。檢警事後逮捕林女的前男友趙世翰（58歲），趙男一開始否認縱火，但檢警從他手臂內側發現案發地的牆壁油漆碎片，戳破趙男謊言。一二審均將趙男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院審理後8日駁回上訴定讞。

判決指出，趙男曾與林女交往且同居多年，後來趙男因酒駕案入獄，出獄後發現林女已結交新男友。趙男不滿，去年5月26日晚間7點多喝了酒後，駕車到林女承租的潮州鎮日租套房，攀爬至她所住的2樓陽台外，潑灑汽油點燃。林女不在家、倖免於難，但林女25歲的腦性麻痺兒子，因行動不便、逃生不及，遭大火燒死。

案發後檢警進行追查，現場目擊證人供稱看到趙男倉皇而逃，警方因此依車牌循線逮獲，趙男否認犯案，檢警查出，他在案發前狂扣林女手機，林女均未接；此外檢警也在趙男手臂內側發現沾有藍色油漆的碎片，經採集檢驗後，發現與林女住宅牆壁建材相符，再加上現場也採獲趙男指紋，檢方因此認定趙男犯罪，提起公訴。

一審屏東地院審理時，趙男否認犯罪，但法院根據諸多客觀證據，再加上趙男先前有縱火紀錄，還是認定趙男有罪，考量他仍有教化可能，一審將他判處無期徒刑。

案件上訴二審，高雄高分院審理時，趙男雖坦承縱火，但否認具有殺人意圖，二審法院認為他的說法避重就輕，已造成無法彌補的過錯；但因林女在庭上表示，趙男先前對患有腦麻的兒子很好，合議庭認定他有教化可能，因此駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞，趙男終遭判處無期徒刑。