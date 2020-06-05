17歲少女懷孕產女…母氣炸：孩子父親是誰？她竟淚吐「一長串名單」

▲豆豆生父。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海少女小夢（化名）在父母眼中是個老實的女孩，卻在17歲時意外懷孕，更讓人難以置信的是，為了找到寶寶「真正的父親」，卻牽出了一樁天理難容的恐怖犯罪。目前，通過親自鑑定後，豆豆的父親竟是一家公司的股東，自己的孩子甚至已經26歲。

綜合陸媒報導，2016年2月初，年僅17的小夢（化名）在醫院生下了1個女兒，但也是這個時候，父母才知道，老實的女兒居然懷孕了！全家都懵了，但詢問小夢孩子父親是誰，小夢說，自己和班級裡一個男同學發生過關係。母親趕緊到學校找到了這個男生，對方承認和小夢發生過關係，但是經過親子鑑定，卻不是孩子的父親。

隨後，2016年4月，小夢在家人的陪伴下來到徐匯公安局，並由此解開了一個更為令人震驚的過去。她自述，14歲的時候，網聊認識了一位張姓男子。張男1971年生，案發時已經40多歲了，以同學的名義約小夢見面，之後誘迫發生了關係。

▲少女被男友逼下海。（示意圖／免費圖庫pxhere）

小夢曾想結束這種不正當的關係，但張男卻不肯輕易鬆口、甚至以曝光她的影片跟隱私來威脅，並提出了更令人震驚的要求，要將對方介紹給其他成年男性，之後在每次小夢跟其他男子發生關係後，安撫性的給錢。

案件曝光，張男被逮捕，被判處入獄11年。不過，他的鑑定結果顯示，也不是豆豆的親生父親。對小夢一家而言，撫養豆豆異常艱難，於是向法院起訴，請求法院找到豆豆的父親，讓他支付撫養費。

通過一連串鑑定後，豆豆的父親董姓男子找到了，1968年生，自己的孩子都已經26歲，如今是一家公司的股東。他表示，公司經營不善，而且小夢生下豆豆也完全沒經過自己的同意。

經法院調解後，董男和小夢最終達成一致，他分2次支付30萬元人民幣（約新台幣126萬元）撫養費，但他表示，自此就一刀兩斷，再也不會跟小夢一家有任何瓜葛了。

►戴口罩也要記得保養