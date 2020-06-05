少女全裸陳屍農田！託夢親媽「有人後面勒脖子」　竟是14歲表弟洩慾殺人

▲少女陳屍在這塊農田中。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省宜賓市的一樁14年懸案日前宣布告破。14年前性侵殺害18歲少女劉蘭（化名）的嫌疑人被抓，讓人意外的是兇手竟然是死者表弟，作案時年僅14歲。據供述，他當天見表姐獨自走在偏僻小道，便將對方的頭摁進水田，致其窒息，隨後還直接性侵。案發後，十多年裡，死者家人未懷疑過他就是殺人兇手。

據《紅星新聞》報導，2006年12月5日晚，宜賓市南廣鎮七星村18歲女孩劉蘭赴宴返家途中離奇失蹤，幾天後遺體在距家200公尺的水田裡發現。被發現時，她赤身裸體，屍檢顯示曾被性侵，在赴宴當天就遇害了。

此後警方成立專案組逐一排查，均未找到殺人兇手線索。但即使如此，在女兒遇害的前十年，母親楊忠珍淚訴，幾乎每晚都夢到女兒，「她說有人從後面勒她脖子、捂她嘴巴，她喊不出來。」楊忠珍說，有時候眼睛一閉，就感覺女兒在面前，伸手去拉，才發現是夢。

▲母親天天夢到女兒。（圖／翻攝自紅星新聞）

當年案發後，當地警方對七星村外來人員進行排查，但一直無果，直到2017年轉為對本地村民作進一步排查。沒想到，專案組在今年有了收穫，發現28歲楊姓村民具有重大作案嫌疑。

據悉，楊男犯案時剛滿14周歲，正是劉蘭的堂表弟，雙方父母是堂兄妹，兩家曾祖父是親兄弟。更令受害人家屬難以接受的是，案發後十多年間，劉、楊兩家人經常相互走動。劉蘭父母偶爾看到侄兒，但從未懷疑過他就是殺女兇手，「他隱藏得太深了……。」

如今，劉蘭遇害案嫌疑人被抓獲，當地警方仍在深入調查。但死者父母，以及親屬都高興不起來，甚至，父母的恐懼仍未徹底消除，以至於出門工作都形影不離。父親歎氣，「晚上出去散步，都要拿著木棒、手電筒，抓住彼此的手，生怕一鬆手，就失去了她。」

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