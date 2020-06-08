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「蘇大媽」大鬧拱天宮遭限制住居　超商趴桌睡一晚...8日一早搭火車回台南

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▲蘇大媽才到苗栗沒幾天，就把白沙屯拱天宮鬧得人仰馬翻，苗檢以限制住居處分，8日一早已自行搭火車返回台南。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲蘇大媽才到苗栗沒幾天，就把白沙屯拱天宮鬧得人仰馬翻，苗檢以限制住居處分，8日一早已自行搭火車返回台南。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

從台南跑到苗栗白沙屯拱天宮的檢舉達人「蘇大媽」，4日起因頻頻滋事，成為白沙屯拱天宮公告「永不歡迎」的人物；6日廟方人員請她搬離香客大樓時，因不願配合而發生衝突，更和民眾起口角與襲警，被依妨害公務罪嫌移送，苗檢以限制住居處分，8日一早自行搭火車返回台南，並要求每天到轄區派出所報到。

警方表示，「蘇大媽」來到苗栗以後，把白沙屯拱天宮附近居民搞得不得安寧，頻頻滋事；拱天宮忍無可忍情況下，祭出逐客令，要求她馬上搬離香客大樓，但蘇婦遲遲不肯離開，更和工作人員發生口角衝突；警方到場後，蘇婦不但沒有收斂，還動手推了女警一把，警方不得已將她帶回警局。

苗栗地檢署表示，7日一早已將蘇婦依妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並怒令回台南限制住居處分；就在晚間回到白沙屯派出所辦理手續後，就在一間便利商店、├趴在桌上休息等待天亮；警方也證實，蘇婦已於8日上午9時許，自行搭乘火車返回台南住居，並且每天得要到轄區派出所報到。

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