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白沙屯媽祖遶境重啟？中央限制千人實名制　拱天宮：動輒數萬不符需求

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▲隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布國內逐步解封，3月暫停舉辦的白沙屯媽祖遶境活動可望重啟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布國內逐步解封，3月暫停舉辦的白沙屯媽祖遶境活動可望重啟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因新冠肺炎的影響，原訂於3月24日的白沙屯媽祖遶境活動因而暫停；但隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布國內逐步解封，並開放千人規模的繞境行程；為此，拱天宮總幹事陳春發表示，繞境活動動輒數萬人，政府只開放千人實名制，不符合信眾需求，希望中央可以有更明確的配套措施。

陳春發指出，鎮瀾宮與拱天宮2大廟宇繞境活動，是全國各地香客引頸期盼的盛事，因為疫情在國內也逐漸控制住，中央也慢慢的適度解封，只是對於宗教活動限制只能開放千人，又需實名制，是不太符合信眾們的需求，希望政府明確指示，並規劃詳盡的配套的措施，好讓大家有可以遵循的方式。

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▲拱天宮總幹事陳春發表示，現今疫情控制穩定，境內暫無本土病例發生，白沙屯媽祖遶境希望可以在2個月內完成。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲拱天宮總幹事陳春發表示，現今疫情控制穩定，境內暫無本土病例發生，白沙屯媽祖遶境希望可以在2個月內完成。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳春發接著說，目前國內境內若無本土確診病例，就會希望在這2個月內將遶境事宜辦好；國內的旅遊和一些觀光都已逐漸回溫，唯獨繞境的宗教盛事卻遲遲無法有肯定答覆；中央應該規定一段期間，讓地方廟宇能夠盡快舉辦活動，因為現在是安全的時候，已經50幾天沒有本土病例，進香活動能否舉辦，大家都在期待。

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