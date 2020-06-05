打耳光又掐喉！家暴男涉謀殺女友　冷血斬首吉娃娃丟垃圾場

記者吳孟臻／綜合報導

一件發生在2016年的謀殺案，近日有了新進展。美國46歲男性貝爾（Jeffrey Beier）涉嫌謀殺當時36歲的女友沃特（Charlene Voight）、虐殺女友的寵物狗。女友失蹤後，他移居到俄羅斯，並在當地結婚生子，1日以一級謀殺罪名遭到逮捕。

根據阿拉帕霍縣大陪審團的起訴書，貝爾遭控一級謀殺、涉入沃特的失蹤案、性侵案、試圖干擾警方辦案、嚴重虐待動物、三級攻擊等罪行。

2016年，兩人住在美國科羅拉多州的利特爾頓，沃特最後一次被目擊是在6月30日，7月8日家人報案失蹤。沃特失蹤幾天後，警方在垃圾掩埋場發現被斬首後的吉娃娃，狗屍被沃特的衣服包裹著，經確認後，證實是沃特的寵物狗Toby，狗頭的部分下落不明。

警方後來找到沃特的車，車子被遺棄在一片泥濘的空地上，據貝爾表示，車子是幾天前才買的。員警搜查公寓時，疑點重重，在床頭板上發現可疑的血跡，床墊不見了，地毯有切割過的痕跡。

當天傍晚，有多名目擊者看到貝爾怒打女友，大罵她閉嘴。其實早在2012年，沃特就因被男友打耳光、掐住喉嚨等暴力對待提出限制令。貝爾在上一段婚姻中，也有對前妻施暴的紀錄，並因此曾在2013年入獄。但4年沃特和貝爾復合，在女方完成大學學業後同居。

在沃特失蹤的4天後，貝爾爆出涉入性侵、攻擊另一名女子。根據起訴書，6月30日沃特、貝爾和一群朋友在住家公寓喝酒、吸食古柯鹼。目擊者表示，貝爾當晚以討論公事為由，邀請一名女性友人進入房間，實則在房內毆打、性侵對方，令其身心受創。

然而檢察官認為性侵、毆打的控訴將不利沃特失蹤案的調查，因此在9月撤消對貝爾的指控。

2016年11月，貝爾搬到俄羅斯，並在2017年情人節結婚，並在隔年生下一名女兒。2019年7月，貝爾的妻子連絡利特爾頓警方，控訴丈夫不斷對她施暴，即使在她手上抱著女兒還企圖勒死她，甚至帶小三回家裡住，逼迫她離婚。其妻子透露，貝爾曾告訴他會搬到俄羅斯，是因為俄羅斯沒有引渡條款。

利特爾頓警察局長表示，在警察同仁努力了4年後，終於抓到了貝爾，希望能撫慰失去女兒、姊妹的沃特親人，帶給他們一點點的安慰。

雖然沃特被認為早已死亡，但目前仍然沒有找到她的遺體。如果一級謀殺罪刑確定，根據科羅拉多州法律，貝爾將面臨無期徒刑的終生牢獄，但返回美國的日期尚未確定。

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