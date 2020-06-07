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耍權威摸胸、扯下體！4少年慘遭蹂躪　安置機構生輔員反控：是他們行為不檢

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲安置機構生活輔導員竟趁機對學童伸出狼爪，法官判刑4年10個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

新北市一間安置機構的生活輔導員阿宏（化名）涉嫌猥褻被安置的兒童、少年，經常利用機會撫摸下體，甚至硬扯陰囊，讓少年痛苦不堪，但阿宏否認犯罪，還稱是少年行為不檢、說謊成性等，因為要迫使他離職才誣告。不過，法官審理時，4名少年指證歷歷，法官因此認定其犯行，並依法判刑4年10個月。

判決書指出，該安置機構負責協助收容安置由社政單位、法院轉介的兒童、少年，而被安置的少年多為家庭功能不足，或是曾遭受重大嚴重身體或精神不當對待的對象。

然而，阿宏竟趁著監督及照顧少年的機會及權勢，分別對4名少年伸出狼爪，對少年造成2度傷害。不過，阿宏犯罪後否認犯行，還指控少年行為不檢、說謊成性、誠信有疑，是因為自己平時管教嚴厲，少年為了迫使他離職，才誣告他。

另外，阿宏還將自己塑造為機構中「只能被小孩打、而不能打小孩」的弱勢形象，譴責4名少年浪費他的人生，嚴重否定少年的人格。

對此，4名少年也出面說明阿宏犯刑表示，阿宏經常利用與少年獨處時間，伸手撫摸對方下體，甚至還拉扯、揉捏少年的陰囊。對於4人指證歷歷，法官採信，並將阿宏依加重強制猥褻罪判刑4年10個月。全案可上訴。

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