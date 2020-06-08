高嘉瑜憂龜山島20名限額會滿嗎？　網友狂點名「日本男神」可以免費去

▲網友點名，龜梨和也名字符合免費登龜山島的活動。（合成圖／東北角暨宜蘭管理處提供、翻攝日網）



記者蔡文鈴／台北報導

防疫解禁！宜蘭外海的龜山島8月1日適逢開放觀光20年，交通部觀光局推出優惠活動，名字裡有「龜」的人，可以在當天免費登島，引起網友熱議。民進黨立委高嘉瑜也在臉書表示，「真的不認識誰名字有龜的耶」，還有不少網友點名日本偶像「龜梨和也」可以去。

東北角風管處表示，1977年以前龜山島都有人居住，後因軍事需要，居民遷至台灣本島，風管處為慶祝「龜山島開放觀光20週年」，特別發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，凡過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等，於2020年8月1日一同回娘家，在島上開同樂會，尋找遷村前的島嶼生活記憶，另外活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

優惠活動一出網路上討論熱烈，也吸引到高嘉瑜的目光，表示想要去龜山島，「但我長這麼大，真的不認識誰名字有龜的耶，限額20名會額滿嗎？」

網友也留言給了不少意見，「真的，我還真好奇，有龜的名字」、「龜有公園前派出所的同仁可以嗎」、「龜甲萬醬油比較有機會」，還有網友瘋狂點名日本藝人「龜梨和也」。

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者黃克翔攝）

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