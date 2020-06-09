龜山島主揭祕辛！「龜尾斷兩半」颱風要來：每次都神預測

▲龜山島全貌。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，名字有「龜」的民眾8月1日能免費登島，不過馬上被網友罵翻，認為「怎麼可能有人名字有龜」。龜山島島主林光賢一聽到條件也是笑翻，「我也從來沒遇過名字有龜字的，很期待看到這號人物」，並透露島上的諸多祕辛。

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▲龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。

據《三立新聞網》報導，林光賢多年來致力於推廣島上觀光，他認為龜山島代表著宜蘭人的精神，同時守護著世世代代的宜蘭人，「有一種老說法叫『烏龜戴帽』，當你看到龜山島上方出現雲朵籠罩，就意味著蘭陽平原要下雨了，居民就知道要快點到外頭收拾衣服。」

他接著講述，龜山島的尾巴會出現「靈龜擺尾」的現象，也就是石頭會跟著潮汐而擺動，夏天往南邊走，而颱風來時，龜尾還會斷成兩半，可藉此得知颱風是否會進來，「幾乎每次都神預測。」

「很多人都知道龜山島，但卻從來沒有進一步瞭解」，林光賢向民眾介紹龜山島的正確打開方式，島上擁有依四季變換的美麗風光，值得台灣人深入探訪，「牛奶湖是近來年輕人最愛的景點，海底溫泉也是全台少數僅剩的。」

▲林光賢認為，更應該讓年輕一輩和小朋友們願意來到龜山島。

林光賢認為，鼓勵以前的居民回到家鄉是不錯的活動，但更應該讓年輕一輩和小朋友們願意來到龜山島，透過生態之旅瞭解正確的島文化，「不要把它當成觀光，而是來學習，譬如可以讓小朋友學畫龜山島，把文化傳承下去。」