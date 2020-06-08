名字有「龜」就能免費登龜山島遭酸　觀光局立馬舉例：是真的有人

記者賴文萱／台北報導

宜蘭外海的龜山島8月1日適逢開放觀光20年，東北角暨宜蘭國家風景區管理處推出名字裡有「龜」的人，可以在當天免費登島，優惠一出立刻掀起網友討論，同時也引來質疑，到底有多少人名字會有「龜」。對此，觀光局晚間無奈表示，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾就叫做吳龜雄，強調活動不是空穴來風、天馬行空。

東北角暨宜蘭國家風景區管理處「龜山島開放觀光20週年慶」全面啟動，舉辦老龜友活動，並徵求姓名裡頭有龜字朋友，可免費登島 ，希望藉由有趣的行銷活動，打響龜山島觀光，讓受疫情影響而沉寂已久產業恢復生機。 不料，卻有網友酸說：「有誰姓名裡有龜字的？」

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▲龜山島20週年啟動，推出名字裡有「龜」的人，可以在8/1免費登島。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供）

管理處處長陳美秀特別說明，事實上，來自龜山島原居民的宜蘭簡英俊代表就説，東北角沿線的大溪社區的龜山里就有一位民眾，叫做吳龜雄。管理處也特別澄清，這活動並不是空穴來風、天馬行空，另外，名字有「龜」字者尚有他人，正因為20年且「龜」字珍貴，難得能透過這一次小活動讓大家更認識龜山島並倍受矚目，管理處正研究再加碼送其他優惠。

管理處表示，在龜山島開放觀光20週年又逢今年是2020（愛您愛您）這麼巧合的日子裡，歡迎大家用愛你愛你的心情繼續愛宜蘭龜山島。也歡迎網友一起來參加今年為龜山島開放觀光20週年相關活動，帶動周邊觀光產業。

▲龜山島。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供）

該優惠一出，立刻掀起網友討論，直言「誰的名字會有龜，沒誠意！」、「不想讓人登島就說嘛～」而知名女藝人蔡閨也意外掀討論，原來蔡閨本名「蔡蠵龜」，網友笑說：「全台大概只有她適用。」其他網友也酸「我這輩子還沒看過名字有龜的人」、「大概傑尼龜、龜仙人、忍者龜可以」。

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