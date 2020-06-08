名字有「龜」免費玩龜山島！女立委罵翻：誰會叫這種？　觀光局真的找到人

記者柯振中、游芳男／宜蘭報導

隨著疫情趨緩，中央開始推動防疫旅遊，各地方也摩拳擦掌，準備祭出優惠，迎接遊客的到來。宜蘭推出了名字有「龜」的人8月1日免費遊龜山島，馬上被網友罵翻，認為「怎麼可能有人名字有龜」。對此，觀光局出面回應，目前已經找到2民眾名字裡有龜。

▲龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）



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觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區公布，為了慶祝龜山島開放觀光20周年，當天會發出「老龜友尋根」活動，凡是層在龜山島國小畢業的同學、老師，或是駐地警察、官兵、醫護等，8月1日當天一同回娘家，在龜山島開同樂會。

▼觀光局的活動被罵翻。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）



此外，東北角風管處指出，當天還要尋找「名字裡有龜」的民眾，只要民眾名字裡有龜，就可以免費登島，限額20名，額滿為止。

活動發出後，立刻有不少網友討論，「誰的名字會有龜，沒誠意」、「不想讓人登島就說嘛。」國民黨議員葉毓蘭也在臉書砲轟，這種活動根本是討罵，「誰的名字會取龜？沒有聽過龜兒子、龜孫子都是罵人的話嘛？不是文雅不文雅的問題，而是這個字的筆劃實在很多…。」

對此，東北角風管處回應，「龜」這個字並非用來罵人，還有長壽的意思，目前已在宜蘭、台南尋找到名字裡有龜的民眾，分別是「吳龜X」與「吳龜X」，但不確定2人是否為親戚。

原先住在龜山島的宜蘭民代簡英俊說，東北角的的大溪社區的龜山里就有人名字有龜。風管處也澄清，活動並非空穴來風，希望網友一起參與活動，帶動周邊觀光產業。

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