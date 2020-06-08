土炮1：1PS4悠遊卡！3步驟輕鬆搞定　實際儲值付款羞炸了：不敢直視店員

▲網友自製1：1的PS4悠遊卡（右為悠遊卡） 。（圖／網友k90145授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

悠遊卡公司今年推出DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，廣受消費者好評，前兩波預購都被秒殺。有網友因為搶不到預購，因此「土法煉鋼」自行DIY了一支1：1的PS4悠遊卡，實品曝光後，吸引網友們一陣熱議。

悠遊卡公司於本月3日至9日釋出28000個PS4悠遊卡供民眾預購，每人限購一個，雖然有7天時間可以買，但系統一開放就秒殺。

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有網友7日在PTT上分享自己手作的PS4悠遊卡，他表示開賣當天因為搶不到，他靈機一動轉而上網尋找盡量還原外觀的「副廠搖桿」，隨後將內部的電池、震動馬達拔掉，並且把悠遊卡線圈黏在裡頭，最後再裝上鑰匙圈，簡單幾步驟就完成專屬於自己的造型悠遊卡了。

▲原PO坦言，他一開始也不太確定會不會成功。

原PO表示，他一開始就把重量較重的零件拿掉了，所以整體來說不會很重。他還透露，他真的有用這款悠遊卡去超商儲值和購買東西，只不過覺得有點羞恥，所以等到櫃台沒客人了才敢前去結帳，付款當下也不敢直視店員的臉。

網友們看完照片紛紛大讚，「土炮推」、「店員：欸不是，你怎麼已經拿到了」、「裡面可以放零錢，不要浪費空間」、「笑死有夠炫炮」、「太神了啦」。

▲真的可以付錢！

事實上，有鑑於前兩波的秒殺，悠遊卡公司於今（8日）上午11時至10日晚上11時59分，開放消費者「限時不限量」預購，只要趕在這段時間內於指定通路購買的人通通可以拿到，以杜絕黃牛炒作。

然而經過《ETtoday新聞雲》記者實測，無論是超商機台或是電商網站，開賣不久後不是顯示「已售完」就是「庫存不足」，令民眾一頭霧水「啊不是無限量？」

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