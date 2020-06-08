小7預購DS4悠遊卡⋯她卡12分鐘哀嚎「有夠難搶」！下秒逆轉買到9個：超爽！

▲PS DS4造型悠遊卡於今日起限時天3開放不限量預購。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蕭筠／台北報導

為滿足所有遊戲迷，悠遊卡公司於今（8）日上午11時起連3天推出「DS4悠遊卡」預購，並開放4大超商以及2電商平台進行預購，《ETtoday新聞雲》到超商進行實測，7-11整點就已經進不去顯示預購業務忙線中，在現場等預購的一名郭小姐已經是第3波來購買，孰料卡關12分鐘忍不住直呼：「限時還這麼難搶！」但下秒就進入頁面爽買9個。

▲11點預購開跑7-11幾台就忙線中。（圖／記者蕭筠攝）

▲一位郭小姐連按12分鐘進入預購畫面爽買到9個DS4悠遊卡。（圖／記者蕭筠攝）

上午11時準時開搶「DS4悠遊卡」，4大超商幾乎是一開放預購機台就當機，連點選預購畫面都無法順利進去，實際來到7-11門市，一位郭小姐也特地提早來等搶，孰料一開始就卡關，機台畫面顯示預購業務忙線中，狂試了逾10分鐘，終於在11時12分搶到9個DS4悠遊卡，讓她忍不住開心直呼：「超爽！」

郭小姐表示今日和朋友是從台北來宜蘭旅遊，但手機可是早就設好今天11點要預購DS4悠遊卡，她透露前2批開賣時自己也有在線上開搶，不過一次都沒搶成功，無奈說：「比五月天門票還難搶！」因此這次悠遊卡公司推出限時不限量的活動一定要買到，雖然取貨日是在明年3月18日，但仍開心買到9個DS4悠遊卡，預計將送給好友當禮物。

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