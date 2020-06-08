影／DS4悠遊卡搶翻天！超商「4波限量張數」曝光　現在預購明年3月後才能取貨

▲PS DS4造型悠遊卡於今日起限時天3開放不限量預購。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蕭筠／台北報導

悠遊卡公司於今（8）日上午11時起連3天推出「限時不限量」DS4造型悠遊卡預購，並開放4大超商以及2電商平台進行預購，不過整點一到因湧入大批民眾搶買，超商機台更是一度大當機，約10分後進入預購畫面者需等到明年3月才會取貨。對此，超商業者也做出最新說明。

▲一到開放預購時間，7-11機台就顯示忙線中。（圖／記者蕭筠攝）

7-11表示，此次預購活動全配合悠遊卡公司，依據其供給貨量上架販售，後續是否會再釋出貨量以悠遊卡對外公告資訊為主；全家則強調會盡量協助消費者預購，目前因太多人搶購系統出現問題，現正搶修中；萊爾富透露，目前共分為4波到貨時間，分別是11月20日、12月20日、2021年1月3日、2020年3月19日，4波限量各500張、共2000張，第5波起預購者則都需等至明年3月19日後才能取貨，但強調只要在3天期限內確定買得到，建議民眾分散去進行預購動作。

針對目前6大開放預購平台無法進行預購動作，悠遊卡公司表示「保證一定買得到。」今年2月推出的DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，因限量300個直接被秒殺，本月3日再度開放預購同樣掀起搶購潮，更造成黃牛立即上架引發民怨，為滿足所有遊戲迷，悠遊卡公司於今日上午11時起至6月10日晚上11時59分止開放「限時不限量」預購，且將依照「預購總數」進行增產，只要在活動期間內預購成功者通通買得到。

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