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PS4悠遊卡無限量還是秒殺！ PChome4分鐘完售　 實測全家10秒買到後庫存不足

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▲▼機台忙線中。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11一開賣，機台顯示忙線中。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、蔡玟君、黃君瀚／綜合報導

遊戲迷瘋掉！悠遊卡公司今年2月推出的DUALSHOCK 4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，因限量300個直接被秒殺，悠遊卡公司於今（8）日上午11時起一連3天推出「限時不限量」DS4造型悠遊卡預購，並限定6大平台才買得到，有超商機台實測10秒就可買到，PChome則是開賣4分鐘就完售。

7-11現場雖沒有排隊人潮，但記者現場實測發現，11點一開賣，超商機台就顯示預購忙線中，無法正常購買；另外記者在全家便利商店10秒就順利買到，但買完後機器一度無法順利運作，有客人重複按了6次都顯示庫存不足，有點傻眼表示，「啊不是無限量？」

▲▼全機機台要買第二個出現庫存不足。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼全家機台實測10秒就可順利預購到，但要買第二個時，出現庫存不足的訊息。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼記者實測在超商10秒就順利預購到DS4悠遊卡。（圖／記者蔡玟君攝）

上午11時第三波PlayStation DUALSHOCK 4 無線控制器造型悠遊卡開賣，記者實際操作，PChome購物頁面跳出「再等等」，卡了約1分鐘進入結帳頁面，後續操作加載速度略久，中間遇上「找不到網頁」1次，選了結帳和取貨門市後，最後一步即跳出無庫存，歷時不到4分鐘，「已無足夠的庫存，故無法完成訂購。」記者11時起不斷刷新MOMO購物販售頁面，卻一直未出現購買按鈕，僅「可訂購時通知我」。

PChome購物4分流頁面全數完售（圖／翻攝PChome購物）

▲整個結帳流程不到4分鐘已完售。（圖／翻攝PChome購物）

11:00起不斷刷新頁面，始終未跳出可購買按鈕，不確定是延遲販售或「秒殺」。（圖／翻攝MOMO購物）

▲11:00起不斷刷新頁面，始終未跳出可購買按鈕，直到10分鐘後才出現，但已銷售一空。（圖／翻攝MOMO購物）

另外，MOMO購物網11:10分頁面出現可購買按鈕，隨後網頁不斷加載中，記者1分鐘內填完基本資料，最後一步即出現「商品銷售一空」。

悠遊卡公司於今日上午11時起至6月10日晚上11時59分止開放「限時不限量」預購，且將依照「預購總數」進行增產，只要在活動期間內預購成功者通通買得到。

此次追加生產的「DS4造型悠遊卡」開放至4大超商「7-11」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」，以及「PC home」、「MoMo購物網」等6大指定通路預購，預計11月中起即可陸續取貨，不過需依照各通路取貨規範。

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