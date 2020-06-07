消費許崑源被罵爆！網友號召「罷免王浩宇」：製造社會衝突…貼文秒破4000讚

▲王浩宇臉書發文透露許崑源死訊，開頭5個字得罪網友。（合成圖／ETtoday記者攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日深夜墜樓亡，桃園市議員王浩宇立刻在臉書發文，透露許的死訊，不過，開頭的「力挺韓國瑜」5字被抨擊「消費死者」，引起許多議論。對此，有網友開始在臉書上集結，準備要罷免王浩宇，同時指控王「製造台灣社會族群的對立衝突」。

許崑源墜樓消息傳出，王浩宇立刻在臉書上發文，「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」不過，貼文發出後，立刻引起外界抨擊「消費死者」，台北市議員游淑慧也出面號召，希望中壢選民能夠團結，罷免王浩宇，「王浩宇扭曲而變態的發言和心態，已經不是第一次了，真是令人作嘔！」

▼游淑慧在臉書上要求，中壢人團結罷免王浩宇。（圖／記者湯興漢攝）



此外，臉書粉專「罷免王浩宇」也發出新的貼文聲明，由於王浩宇長期利用網路媒體造謠、抹黑的手法，製造台灣社會族群的對立、衝突，以此獲取政治聲量，令人不能苟同，「中壢人的聲音不能置於他個人意志的支配之下，利用粉專來壓制言論自由發表的權力。他也不能在市民間煽動對立，並且發表挑唆往生者的無情言論，對亡者不敬。」

「罷免王浩宇」提到，王浩宇的品格被印上了「非正義」的烙印，不配成為市民的代議士，「沒有任何資源的我們，有的是一顆希望凝聚中壢市民捍衛良善的心。」

▼桃園市議員王浩宇發文引起眾怒。（圖／翻攝王浩宇臉書）



該粉專公告，接下來將進行的任務共有3點，分別是：

一、將會在中壢市區醒目位置架設三幅罷王宣傳看板，經費部分會考慮由群眾募資平台籌款，或以販賣限量罷王小物來籌資，並清楚公布經費使用細節，希望全台民眾踴躍支持，本團不排斥任何良善人士提供資源，但涉黑、涉共者除外！歡迎私訊小編。

二、預計在中壢設置五處連署服務站，之後會公布適合區塊，這部分需要支持罷王的市民無償提供，並擇一處為臨時罷王總部。募集志工並呼籲市民與全台民眾加入罷王志工行列，用行動協助罷免王浩宇，請私訊小編加入。

三、為了提高罷免王浩宇的成功率和減少政府支出，罷免王浩宇的投票日最好能配合已有的集體投票時間，如公投等。所以在本團確認最佳時間後，會公布完整的罷王三階段時程，並符合選罷法的相關規定。

粉專提到，上述3點都要在6個月內完成，收集好第一階段的連署書，初期仍需美工設計志工、服務站志工、網路宣傳志工一共數十人，不限中壢人才能擔任，「沒有你們這場運動很難成功，也請大家給我們一點時間。」

►別小看陰天！最適合油肌的防曬露超殺價745元必囤

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

▼儘管王浩宇再度發文滅火，依然被網友罵爆。（圖／翻攝王浩宇臉書）

