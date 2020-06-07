韓國瑜被罷免「政壇永無寧日」！綠營創黨元老嗆：民進黨眼中只有仇恨

▲韓國瑜的罷免案引起國際關注。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日被以93萬票的得票數罷免，引起國際關注。對此，民進黨創黨黨員葉耀鵬在大陸社交媒體上抨擊，罷韓只是場鬧劇，反而暴露了「民進黨執政下台灣的假民主醜態」，此例一出，台灣政壇永無寧日。

葉耀鵬在大陸社交媒體上貼出一篇以「罷韓惡例一開後患無窮，台灣政壇將永無寧日」為題的文章，分析這場罷韓選戰，「罷韓表面上是由所謂的『公民團體』發起，但背後民進黨以有形、無形資源暗助的鑿痕非常明顯。」

葉耀鵬提到，普通人只要稍加思考，就能得出答案，「罷免韓國瑜對誰最有利」，人民根本得不到好處，政治利益卻全讓民進黨收割，「這才是罷韓的真正目的。」

葉耀鵬感慨，曾經有句話說「台灣最美的風景是人」，但民進黨正在這幅風景肆意塗鴉，善良的人心再也回不去，「台灣已經從美麗島逐漸『轉型』成仇恨島了。」

▼葉耀鵬認為，罷韓隊人民沒有任何好處。（圖／記者李毓康攝）



「利用仇恨動員投票，是民進黨的強項。」葉耀鵬指出，從過去對國民黨專制統治的仇恨，有意識地引導成現在對不同立場的仇恨，西方所謂的民主精神，「到了利慾薰心的民進黨手裡，已經被徹底給玩死了。」

葉耀鵬強調，韓國瑜被罷免後不到4小時，高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，以死諫台灣人「台灣民主已名存實亡」，「國民黨在高雄市不但丟了一位市長，還犧牲了一位議長，藍營基層的憤怒被引爆了，接下來已有人準備如法炮製，號召對蔡英文進行罷免行動，後續還有好戲可瞧。」

此外，葉耀鵬還說，罷韓不會是單一事件，此例一開，對台灣的政壇有深遠的影響，「未來只要當選人非我族類，政黨就可以暗中發動人民出來搞罷免，不但勞民傷財，也會加深不同族群之間的對立、衝突。」

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