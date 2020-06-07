唐湘龍嘆「高雄又沒有希望了」　嗆罷韓成功是「下流的政治追殺」

▲罷免韓國瑜門檻過關。（圖／記者陳以昇攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬票成功通過，這樣的結果令許多支持者難以接受。對此，名嘴唐湘龍在網路節目批評，這是政治追殺很下流，而高雄又會回到沒有希望的未來了。

唐湘龍在《Yahoo TV》網路節目上提到，這次韓國瑜被罷免成功，剩下的只是國民黨最殘餘的力量，而韓國瑜應該先沉澱一下，不要急著做政治反撲，製造另一波政治衝突。

唐湘龍指出，高雄是個結構非常特別的地方，民進黨在這裡執政20年，但跟其他5都相比，高雄卻不斷在倒退。原本韓國瑜有機會，能在高雄經營出以自己為典範的高雄經驗，但卻因為錯誤的政治選擇，讓高雄、台灣以及他本人都付出了代價。

而罷免案成功，唐湘龍認為，這是一場政治報復、政治追殺，且民進黨用國家機器、國家資源討回高雄市長的位置，「這是很下流的」，但韓國瑜也不該以此用悲情的方式反撲，可以低調沉澱，配合台灣政治變遷，尋找自己未來，而下一步不應該為自己想，而是要為台灣想。

唐湘龍也從這場罷免案中，看到年輕人帶著狂熱、民粹、不理性的操作，把罷免當兒戲，當做廉價政治鬥爭訓練場，把發動罷免當作輕而易舉的事，配合執政黨發動罷免，讓台灣進入一個充滿仇恨的政治惡鬥內 ，無以復加。

唐湘龍強調，這次罷免案成功了，韓國瑜高雄經驗泡沫了，那高雄就是回到過去「民進黨意識形態的綑綁 」，「回到沒有希望的狀態」、「高雄又沒有希望了」。

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