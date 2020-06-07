　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

唐湘龍嘆「高雄又沒有希望了」　嗆罷韓成功是「下流的政治追殺」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲罷免韓國瑜門檻過關，罷韓民眾喜極而泣。（圖／記者陳以昇攝）

▲罷免韓國瑜門檻過關。（圖／記者陳以昇攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬票成功通過，這樣的結果令許多支持者難以接受。對此，名嘴唐湘龍在網路節目批評，這是政治追殺很下流，而高雄又會回到沒有希望的未來了。

唐湘龍在《Yahoo TV》網路節目上提到，這次韓國瑜被罷免成功，剩下的只是國民黨最殘餘的力量，而韓國瑜應該先沉澱一下，不要急著做政治反撲，製造另一波政治衝突。

唐湘龍指出，高雄是個結構非常特別的地方，民進黨在這裡執政20年，但跟其他5都相比，高雄卻不斷在倒退。原本韓國瑜有機會，能在高雄經營出以自己為典範的高雄經驗，但卻因為錯誤的政治選擇，讓高雄、台灣以及他本人都付出了代價。

而罷免案成功，唐湘龍認為，這是一場政治報復、政治追殺，且民進黨用國家機器、國家資源討回高雄市長的位置，「這是很下流的」，但韓國瑜也不該以此用悲情的方式反撲，可以低調沉澱，配合台灣政治變遷，尋找自己未來，而下一步不應該為自己想，而是要為台灣想。

唐湘龍也從這場罷免案中，看到年輕人帶著狂熱、民粹、不理性的操作，把罷免當兒戲，當做廉價政治鬥爭訓練場，把發動罷免當作輕而易舉的事，配合執政黨發動罷免，讓台灣進入一個充滿仇恨的政治惡鬥內 ，無以復加。

唐湘龍強調，這次罷免案成功了，韓國瑜高雄經驗泡沫了，那高雄就是回到過去「民進黨意識形態的綑綁 」，「回到沒有希望的狀態」、「高雄又沒有希望了」。

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟　市長補選徵詢這4人被點名
► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革　
► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選　

更多罷韓後續分析...

 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光
► 韓國瑜跌落神壇　3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次
► 韓國瑜剩下6天時間搬家　中選會6月12日正式公告罷免成功

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
韓國瑜不甘被罷免？他這樣解讀　鄭弘儀開砲
鋒面雨彈擴大！3縣市升級「豪雨警戒」　北北基13縣市續發大雨
快訊／一天2起！路人闖軌遭撞　台鐵民雄至嘉義單線雙向行車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三倍券可領2000元現金了！「3家銀行ATM」出爐　步驟看這

消費許崑源被罵爆！網友號召「罷免王浩宇」：製造社會衝突…貼文秒破4000讚

唐湘龍嘆「高雄又沒有希望了」　嗆罷韓成功是「下流的政治追殺」

解封！蔡英文「要求」陳時中多休假　「台灣挺過考驗正在回歸日常生活」

許崑源正義之聲還在迴盪　彰縣議長：譴責北部2議員傷口灑鹽

王浩宇接「韓粉集會」情資！怕被蛋洗+丟水球…FB急PO文：服務處暫停服務1日

民進黨從敗選中站起來…對比罷免案慘敗　林鶴明嗆韓國瑜：你自己最奇怪

議員陳宏宗退黨震驚台東政壇　國民黨台東縣黨部：會持續慰留

韓國瑜不甘被罷免？他這樣解讀　鄭弘儀聽完開砲：還這樣想…以後都會倒了啦！

蔡英文臨門一腳建功罷韓？　柯志恩批沒氣度：妳已經贏了這麼多

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

食物浪費！台灣年廚餘量170萬噸　全靠人工篩...她：挑過一堆碎玻璃

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

三倍券可領2000元現金了！「3家銀行ATM」出爐　步驟看這

消費許崑源被罵爆！網友號召「罷免王浩宇」：製造社會衝突…貼文秒破4000讚

唐湘龍嘆「高雄又沒有希望了」　嗆罷韓成功是「下流的政治追殺」

解封！蔡英文「要求」陳時中多休假　「台灣挺過考驗正在回歸日常生活」

許崑源正義之聲還在迴盪　彰縣議長：譴責北部2議員傷口灑鹽

王浩宇接「韓粉集會」情資！怕被蛋洗+丟水球…FB急PO文：服務處暫停服務1日

民進黨從敗選中站起來…對比罷免案慘敗　林鶴明嗆韓國瑜：你自己最奇怪

議員陳宏宗退黨震驚台東政壇　國民黨台東縣黨部：會持續慰留

韓國瑜不甘被罷免？他這樣解讀　鄭弘儀聽完開砲：還這樣想…以後都會倒了啦！

蔡英文臨門一腳建功罷韓？　柯志恩批沒氣度：妳已經贏了這麼多

三倍券可領2000元現金了！「3家銀行ATM」出爐　步驟看這

睡夢中天花板砸下！阿公頭「慘砸出大血洞」4根血管全斷…建商拒絕負責

消費許崑源被罵爆！網友號召「罷免王浩宇」：製造社會衝突…貼文秒破4000讚

唐湘龍嘆「高雄又沒有希望了」　嗆罷韓成功是「下流的政治追殺」

樂天世界驚爆確診！高三學生「爽玩整天」接觸150師生...遊客緊急離場

珍榮抗爭就算失敗：我選擇站在輸的一方！韓人打不死的熱血精神

楊冪機場私服包緊緊！下秒驚現超狂「螞蟻腰」比迷你手袋還窄

傳是代理高雄市長熱門人選！陳宗彥回答讓陳時中虧：很曖昧

解封！蔡英文「要求」陳時中多休假　「台灣挺過考驗正在回歸日常生活」

韓藝瑟開箱1.4億豪宅房「衣帽間就有3間」！　一堆南韓大咖全住這

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

韓粉不信罷韓93萬票「見鬼嗎」　國小老師公布數據解答了！

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

即／台東縣議員陳宏宗：即日起退出國民黨！

獨／韓國瑜若罷免提訴訟沒收補選　陳其邁將直接代理市長

許崑源墜樓亡　家屬3聲明曝：對網路傳言保留法律追訴權

選北市！黨內提韓未來3條路　黃暐瀚曝目前最好的選擇

高雄市議員慟「毫無徵兆」　許崑源做這樣的選擇是因為罷韓打擊太大

韓冰形容　韓國瑜像「魚缸裡的魚」

更多熱門

相關新聞

罷免案慘敗　林鶴明嗆韓國瑜：你自己最奇怪

罷免案慘敗　林鶴明嗆韓國瑜：你自己最奇怪

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案成功過關，而韓國瑜第一時間對外發言，指控對手民進黨組成罷韓國家隊，對他造謠抹黑。對此，民進黨副秘書長林鶴明將民進黨2018敗選後的改革，與國民黨2020敗選跟罷免案做對比，諷刺韓國瑜「你自己最奇怪」。

解封！建案搶回鍋人潮　3倍券買房1000抵10萬

解封！建案搶回鍋人潮　3倍券買房1000抵10萬

韓不甘被罷免？他這樣解讀　鄭弘儀聽完開砲

韓不甘被罷免？他這樣解讀　鄭弘儀聽完開砲

柯志恩批蔡英文「太小氣」：妳贏了這麼多！

柯志恩批蔡英文「太小氣」：妳贏了這麼多！

幕後／陳其邁備戰高雄市長　3人被點名出任副閣揆

幕後／陳其邁備戰高雄市長　3人被點名出任副閣揆

關鍵字：

唐湘龍韓國瑜高雄罷免罷韓2020高雄市長罷韓

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

台科大學生：單身24年交不到女友怎辦？　唐鳳妙回笑翻

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

張琍敏心疼韓國瑜PO痛哭照

即／汐止新山夢湖山區10多登山客慘遭雷擊！

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

食物浪費！台灣年廚餘量170萬噸　全靠人工篩...她：挑過一堆碎玻璃

食物浪費！台灣年廚餘量170萬噸　全靠人工篩...她：挑過一堆碎玻璃

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面