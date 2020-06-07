許崑源因「罷韓成功」跳樓　陳時中「致哀悼之意」：覺得悲傷

▲陳時中今（7）日一早特別抽空到台北101參觀。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日一早特別抽空到台北101參觀，由於昨天碰巧是高雄罷韓投票，晚間也傳出高雄議長許崑源因罷韓墜樓身亡的憾事。陳時中被問及此事表示，「發生憾事覺得悲傷，致上哀悼之意。」但也坦言「選舉罷免也是民主的過程。」

在6/7解封當天也抽空到101參觀。親民的陳時中和現場多位小朋友一同參觀101鎮樓之寶「風阻尼球」，還到景觀窗邊眺望自己的母校建國中學，最後還和小朋友玩起有獎徵答。談到101，他也忍不住提到「疫情點燈」，笑說「我家就看得到101，每次大樓外亮著「加0」、「讚」或是一些鼓勵防疫人員的話，都覺得很療癒。

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▲▼陳時中和現場小朋友溫馨互動。

但由於昨日碰巧是高雄罷韓，也發生高雄議長許崑源的異外，陳時中也不免被問及此事。他也正面回應「選舉罷免是民主的過程，法律上有設計這樣的民主投票，讓大家不同意見可以公平表達，既然有結果出來，就照著結果來做，議長發生憾事也覺得非常悲傷，事發原因大家也都還不知道，在這邊也致上哀悼之意。」

另外，外傳韓國瑜離開是市長一職後，現任行政院副院長陳其邁最有機會接手高雄，陳時中也是目前呼聲最高的副院長接任者，聽聞媒體問及是否有意願擔任？陳時中則大笑表示「我都完全不知道，陳副院長那邊可能比我更清楚一點。」

▲陳時中被問及許崑源憾事，也表達哀悼之意。

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